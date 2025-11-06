Pokuty za pyrotechniku, pokřiky i ničení. Komise potrestala Olomouc, Slavii i Spartu

Olomouci, Slavii i Spartě vytkla komise použití pyrotechniky. Fanoušci Sigmy tím způsobili pozdržení zápasu a klub dostal trest i za nevhodné pokřiky na tribunách. Slavia dostala trest za to, že její příznivci poškodili zařízení Androva stadionu.
Komise ve 14. kole nemusela řešit žádné přímé vyloučení. Jedinou červenou kartu dostal po dvou žlutých Michal Surzyn z Pardubic, jenž si jednozápasový trest odpykal ve středu během osmifinále domácího poháru s Ostravou.
V příštím kole si kvůli čtyřem žlutým kartám v sezoně nezahrají Cletus Nombil ze Zlína, jablonecký Vachtang Čanturišvili a Prince Adu z Plzně. Ghanský útočník přijde o ligový šlágr proti Slavii.