Komise potrestala Tanka za faul na Schranze, nezahraje si ještě jeden zápas

Tanko v duelu 6. ligového kola v 82. minutě za stavu 2:1 pro Slavii u vlastního pokutového území vyšší intenzitou zasáhl podrážkou nejprve holeň a poté i nárt střídajícího Schranze. Hlavní rozhodčí Stanislav Volek ho bez váhání rovnou vyloučil, podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR správně, neboť se jednalo o surovou hru. Pražané přesilovku jednou využili a zvítězili 3:1.
Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla
Tanko už chyběl východočeskému celku v úterním utkání domácího poháru proti České Lípě. Scházet bude ještě v sobotním ligovém zápase proti Bohemians 1905, který bude pro Pardubice posledním před reprezentační pauzou. Nejbližší kolo nuceně vynechá i sparťan Emmanuel Uchenna, Tankův krajan jako první v sezoně posbíral již čtyři žluté karty.
Disciplinární komise na dnešním zasedání také zahájila řízení kvůli nevhodnému chování fanoušků se Spartou, Slavií a Teplicemi. Severočeský klub se bude zodpovídat z rasistických projevů některých příznivců vůči jabloneckému hráči tmavé pleti Alexisi Aléguému.