Chance Liga 2025/2026

Komise potrestala Tanka za faul na Schranze, nezahraje si ještě jeden zápas

Autor: ,
  16:52
Pardubický fotbalista Abdullahi Tanko dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání na Slavii po ostrém zákroku na Ivana Schranze od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na dvě soutěžní utkání. První polovinu si již sedmadvacetiletý nigerijský útočník odpykal v úterý v domácím poháru. Komise o tom informovala v komuniké po dnešním zasedání v Praze.

Pardubický útočník Abdullahi Tanko se diví, proti Slavii dostal už třetí červenou kartu v kariéře. Nešťastně při pokrytí míče šlápl na kotník Schranzovi. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Tanko v duelu 6. ligového kola v 82. minutě za stavu 2:1 pro Slavii u vlastního pokutového území vyšší intenzitou zasáhl podrážkou nejprve holeň a poté i nárt střídajícího Schranze. Hlavní rozhodčí Stanislav Volek ho bez váhání rovnou vyloučil, podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR správně, neboť se jednalo o surovou hru. Pražané přesilovku jednou využili a zvítězili 3:1.

Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Tanko už chyběl východočeskému celku v úterním utkání domácího poháru proti České Lípě. Scházet bude ještě v sobotním ligovém zápase proti Bohemians 1905, který bude pro Pardubice posledním před reprezentační pauzou. Nejbližší kolo nuceně vynechá i sparťan Emmanuel Uchenna, Tankův krajan jako první v sezoně posbíral již čtyři žluté karty.

Disciplinární komise na dnešním zasedání také zahájila řízení kvůli nevhodnému chování fanoušků se Spartou, Slavií a Teplicemi. Severočeský klub se bude zodpovídat z rasistických projevů některých příznivců vůči jabloneckému hráči tmavé pleti Alexisi Aléguému.

Vstoupit do diskuse

6. kolo

7. kolo

Kompletní los

3. kolo

6. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
Zobrazit více
Sbalit

