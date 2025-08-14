Sinjavskij nefauloval, může hrát. Komise naopak potrestala faul na Provoda

Teplický Dalibor Večerka dostal za ostrý skluz vůči slávistovi Lukáši Provodovi trest na tři soutěžní duely. Olomoucký Jan Král si nezahraje jedno utkání. Komise to uvedla v komuniké po dnešním zasedání.
Sinjavskij dostal v 68. minutě druhou žlutou kartu, i když v souboji nefauloval on, ale jablonecký Jan Suchan. Hlavní sudí Pavel Orel nicméně domácího hráče vyloučil. Videorozhodčí zasáhnout nemohl, neboť přezkoumávání žlutých karet nepatří do jeho kompetencí. Komise rozhodčích v pondělí uvedla, že Orel chyboval. Bohemians krátce nato podali protest a vyzvali disciplinárku, aby Sinjavského netrestala.
Rrahmaniho ofsajd? Posouzeno správně, tvrdí komise. Sinjavskij chybně vyloučen
O totéž žádala Sigma Olomouc po vyloučení obránce Jana Krále v nastavení víkendového utkání na Spartě. Sudí Ondřej Pechanec v zápise o duelu uvedl, že hostujícímu stoperovi udělil druhou žlutou kartu za kritiku protihráče bez vulgarit s použitím slov „Co pořád řveš?“. Hanáci nicméně na rozdíl od Bohemians neuspěli, komisi v tomto případě disciplinární řád neumožnil od trestu upustit.
„Během uplynulého ligového víkendu vedení soutěže obdrželo dva protesty týkající se udělení druhé žluté karty, a tedy následného vyloučení hráče. V případě olomouckého Jana Krále protest komise rozhodčích FAČR nevyhodnotila jako důvodný. Disciplinární řád FAČR v takové situaci nedává disciplinární komisi LFA možnost do případu dále zasahovat,“ vysvětlil předseda disciplinárka Jiří Matzner.
„Zcela odlišné stanovisko komise rozhodčích zaujala v případě Vlasije Sinjavského. Uvedla, že hráč se v daném herním momentu nedopustil žádného přestupku proti pravidlům a naopak byl sám faulován. Protest klubu tak byl vedením soutěže vyhodnocen jako důvodný. S ohledem na tato zjištění rozhodla disciplinární komise o zastavení řízení a hráči nebyl uložen žádný trest. Disciplinární řád takový postup umožňuje pouze ve výjimečných případech a za jasně definovaných podmínek, které byly naplněny,“ uvedl Matzner.
Večerka o víkendu v Edenu za prakticky rozhodnutého stavu 3:0 pro domácí Slavii v 66. minutě ostrým skluzem „dohrál“ záložníka Provoda. Mladý teplický stoper dostal od rozhodčího Dominika Starého rovnou červenou kartu.
Klasický trest na jedno utkání za vyloučení udělila komise Královu spoluhráči ze Sigmy, olomouckému brankáři Janu Koutnému. Pouze jedno kolo za červenou kartu vynechá i královéhradecký Filip Čihák.