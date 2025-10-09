Chance Liga 2025/2026

Slávistického asistenta Řeháka za pokřik „smrt Spartě“ prošetřuje disciplinárka

Autor: ,
  18:02
Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku „smrt Spartě“ po pražském derby v 11. kole první ligy. Slavia a Ostrava dostaly pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během zápasů 10. kola. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Slávistický asistent Pavel Řehák. | foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Na Řehákovo chování upozornil Deník. Během děkovačky po remíze 1:1 skandoval sektor hostujících fanoušků „smrt Spartě“ a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal. Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.

Disciplinární komise zahájila s Řehákem řízení „za pohoršující, urážlivé a ponižující chování“. Případný trest padne nejpozději 23. října po příštím zasedání.

Slávistický asistent Řehák po derby křičel „smrt Spartě“. Půjde před disciplinárku?

Slavia zaplatí pokutu 120 000 korun za chování fanoušků v domácím duelu s Duklou i proto, že použití zakázané pyrotechniky vedlo k pozdržení začátku utkání. Zápas se ze stejného důvodu musel přerušit i v Ostravě, kde Baník v 10. kole podlehl 0:3 Spartě. Poloviční trest za stejný prohřešek dostala Plzeň ze zápasu se Zlínem.

Kapitán Dukly Jan Peterka obdržel za vyloučení v duelu 11. kola s Teplicemi trest na dvě utkání. Za skluz na Matyáše Kozáka viděl původně žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání u monitoru ho však hlavní sudí Dominik Starý v 57. minutě vyloučil. Dukla podlehla Teplicím 1:3. Pětatřicetiletý defenzivní záložník nepomůže svému týmu v utkáních v Jablonci a se Slováckem.

Hradec Králové si v příštím kole na hřišti Baníku Ostrava bude muset poradit bez hlavního trenéra Davida Horejše, jenž byl v Plzni vyloučen po dvou žlutých kartách.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

12. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Slávistického asistenta Řeháka za pokřik „smrt Spartě“ prošetřuje disciplinárka

Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku „smrt Spartě“ po pražském derby v 11. kole první ligy. Slavia a Ostrava dostaly pokutu...

9. října 2025  18:02

Odvolaný Glaser o situaci v Mostě: Pešír to tady může rozvrátit, je to časovaná bomba

Nejasnosti kolem změn ve fotbalovém Mostě přetrvávají. Konec Jana Skýpaly a jmenování místopředsedy svazu Tomáše Pešíra novým ředitelem třetiligového klubu vzbudilo obrovskou nevoli fanoušků, kteří...

9. října 2025  17:45

Ať hrají Karabec či Vydra, přejí si čtenáři. Proti Chorvatsku by nenasadili Součka

Do klíčového utkání v kvalifikaci na mistrovství světa, v němž čeští fotbalisté potřebují vyhrát nad Chorvatskem, by nasadili ofenzivní sestavu. Čtenáři iDNES.cz mimo jiné radí trenéru Ivanu Haškovi,...

9. října 2025  16:01

Fanklub z obce Krámy navštívil Kramariče na hotelu. Milé překvapení, smál se

Tu příležitost si nemohl nechat ujít. Andreje Kramariče navštívil v hotelu, kde je chorvatská fotbalová reprezentace ubytovaná před čtvrtečním kvalifikačním zápasem proti Česku, Miroslav Střeleček,...

9. října 2025  13:29

Ševínský: S tátou se popichujeme, kdo je úspěšnější, ale ještě jsem daleko

Fotbalový stadion v Karviné bude mít Adam Ševínský navždy v paměti. Na tamějším hřišti odehrál svůj první zápas v nejvyšší domácí soutěži a vstřelil svůj první gól. Nyní se na něj vrací s...

9. října 2025  13:23

Úsměvy i nový účes. Lingr: Amerika mě nadchla, ale chci ji zažít také s nároďákem

Premium

Z Houstonu dorazil v pohodové náladě, s odhodláním a na žluto obarvenou hlavou. Americký styl? „Kdepak, inspiroval mě Tomáš Holeš, můj vzor a velký kámoš. Chtěl jsem mít tak kvalitní účes, jako on,“...

9. října 2025

Gerrard by mohl opět trénovat Rangers. Byl to pro mě perfektní klub, říká

Někteří čeští fanoušci mu pořád ještě nemohou přijít na jméno. Jako trenér fotbalistů byl Steven Gerrard u vypjatých momentů v utkáních se Slavií i se Spartou. A teď je podle britských médií jedním z...

9. října 2025  11:06

O postup. A taky o trenéra Haška? Před fotbalovou reprezentací je zápas pravdy

Může to být zápas, který všechno rozetne. Dost možná i zásadní otázku, která už pár týdnů rezonuje. Má fotbalovou reprezentaci dál vést kouč Ivan Hašek? Nebo je nejvyšší čas udělat změnu?

9. října 2025  9:52

Kapitán Souček: Postoupit z prvního místa chceme i my, ta šance tady pořád je

Už takřka čtyři týdny kvůli trestu za vyloučení nehrál, když nepočítáme „proběhnutí“ za juniorku West Hamu. „Hráli jsme proti Readingu z třetí ligy, takže věřím, že jsem připravený dobře,“ prohlásil...

9. října 2025  7:41

Slávistky i v oslabení zvládly předkolo Evropského poháru. Sparta remizovala

Fotbalistky Slavie v úvodním utkání 2. předkola Evropského poháru porazily doma 2:1 Austrii Vídeň. Sparta na svém hřišti remizovala bez branek s Ferencvárosem a Slovácko utrpělo debakl 0:4 ve...

8. října 2025  21:19

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Transakce dokončena. Střeštík je oficiálně novým většinovým majitelem Jablonce

Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec. V držení má 90 procent akcií, zbylých deset zůstane ve vlastnictví rodiny dosavadního majitele Miroslava Pelty. Klub o...

8. října 2025  19:59,  aktualizováno  20:14

Modriče čeká česká premiéra: Je hezké být v Praze. Už si prohlédl stadion

Ten dotaz iDNES.cz pobavil jeho i vedle sedícího trenéra Zlatka Daliče. Nechybělo Lukovi Modričovi, že během své skvělé a dlouhé profesionální kariéry ještě nikdy v Česku fotbal nehrál? „Všechno je...

8. října 2025  20:02

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.