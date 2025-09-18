Sabou dostal za napadení Vindahla stopku a pokutu, disciplinárka řeší také Priskeho

Přímo v utkání obdržel Sabou, který byl uveden v zápise jako technický doprovod, červenou kartu. Později se Spartě v prohlášení na klubovém webu omluvil.
Na lavičku už nesmí, Hradec mu to zakázal a navíc uvedl, že představenstvo na mimořádném zasedání rozhodne o dalším interním postihu. Východočeši porazili Spartu 2:1.
Sabou se omluvil Spartě za napadení Vindahla. Klub mu zakázal vstup na lavičku
„Samotná intenzita útoku nebyla vysoká, avšak už samotný akt a způsob konfrontace hráče hostujícího týmu je nepřípustný,“ uvedl předseda disciplinární komise Jiří Matzner.
„Komise oceňuje, že se pan Sabou po incidentu veřejně omluvil a své jednání osobně vysvětlil i přímo na jejím zasedání. Vážíme si rovněž přístupu klubu, který se k celé věci postavil čelem a vlastními kroky pana Saboua potrestal,“ konstatoval.
Ligový výbor LFA v úterý vyzval kluby, aby do zápisů o utkání při soutěžních zápasech neuváděly jako členy realizačních týmů s možností přístupu na lavičku pro příslušníky družstva členy vedení, generální manažery, sportovní ředitele a podobně.
„Příslušná úprava Rozpisu celostátních soutěží v tomto směru vejde v platnost začátkem příštího soutěžního ročníku,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
Priske byl u rozhodčích dvě a půl minuty, ukazuje video. Sabou tam za ním nakoukl
Priskeho vpustil do kabiny rozhodčích po utkání sudí Jan Beneš, podle dostupných záběrů za koučem krátce vešel i Sabou. Komise bude sbírat důkazní materiály a vyžádá si vyjádření od všech zúčastněných.
„Na základě shromážděných důkazů následně rozhodneme, zda bude v dané věci zahájeno disciplinární řízení,“ uvedl Matzner.
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda podal kvůli vstupu neoprávněných osob do kabiny rozhodčích podnět etické komisi. Stejně zareagoval i Ligový výbor LFA.
Olomoucký Ahmad Ghali dostal trest na čtyři zápasy za vyloučení v Plzni, kde ostře fauloval Jana Palusku. Jedno utkání vynechají za červenou kartu jeho spoluhráč Abdoulaye Sylla, karvinský Sahmkou Camara, ostravský Dennis Owusu a za čtyři žluté karty Miloš Kopečný ze Zlína.
Dvě červené? Obě mohly být žluté, je přesvědčený olomoucký kouč Janotka
Disciplinární komise trestala kluby kvůli nevhodnému chování fanoušků. Sparta zaplatí 100 tisíc korun za pronesení a použití pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání se Zlínem. Pardubice, Olomouc a Ostrava dostaly pokutu shodně 40 tisíc a druholigové České Budějovice 20 tisíc korun.
Komise také zahájila řízení kvůli výtržnostem diváků s Ostravou, Českými Budějovicemi, Táborskem, Opavou a Ostravou B.