Hradec zaplatí za rasistické urážky Aléguého, disciplinárka trestala i Baník

  17:11
Disciplinární komise potrestala Hradec Králové pokutou 60 000 korun za rasistické pokřiky fanoušků v utkání 17. kola fotbalové ligy s Jabloncem. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci | foto: ČTK

Královéhradečtí fanoušci rasisticky pokřikovali na Alexise Aléguého. Kamerunský křídelník po utkání napsal na instagram, že domácí „kotel“ vydával opičí zvuky, když kolem něj po vystřídání procházel. Následně vehementně protestoval u hlavního sudího Marka Radiny a rukou ukazoval k příznivcům „Votroků“, uklidňovat ho musel i kapitán Hradce Tomáš Petrášek.

Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká

Ostrava zaplatí 40 000 korun za pyrotechniku na tribunách v duelu s pražskou Duklou. Slavia dostala pokutu 30 000 korun za stejný prohřešek v utkání se Slováckem.

Jediným vyloučeným hráčem v 18. kole byl stoper Hradce Králové František Čech. Po dvou žlutých kartách nedohrál východočeský derby v Pardubicích, které jeho tým prohrál 0:1. Čech vynechá závěrečné podzimní kolo doma proti Mladé Boleslavi.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 5 6 29:25 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
Hradec zaplatí za rasistické urážky Aléguého, disciplinárka trestala i Baník

11. prosince 2025  17:11

Budete hrát tak dobře, jako mluvíte? Jak rumunští novináři překvapili Priskeho

Sparťanský kouč Brian Priske sleduje zápas na hřišti Artisu Brno.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Opakovaně a neodbytně místní reportéři zjišťovali, jestli by i remíza ze čtvrtečního utkání v Craiově trenérovi sparťanských fotbalistů Brianu Priskemu stačila. „Pokaždé chceme vyhrát a na nic jiného...

11. prosince 2025

Stadion Panathinaikosu má sníženou kapacitu, Plzeň i tak čeká řecké peklo

Fanoušci Panathinaikosu na tribunách

Přestože Olympijský stadion v Aténách, kde hraje Panathinaikos své domácí pohárové zápasy, má kvůli rekonstrukci výrazně sníženou kapacitu, plzeňští fotbalisté mohou ve čtvrtečním duelu Evropské ligy...

11. prosince 2025  5:04

