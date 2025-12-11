Hradec zaplatí za rasistické urážky Aléguého, disciplinárka trestala i Baník

Královéhradečtí fanoušci rasisticky pokřikovali na Alexise Aléguého. Kamerunský křídelník po utkání napsal na instagram, že domácí „kotel“ vydával opičí zvuky, když kolem něj po vystřídání procházel. Následně vehementně protestoval u hlavního sudího Marka Radiny a rukou ukazoval k příznivcům „Votroků“, uklidňovat ho musel i kapitán Hradce Tomáš Petrášek.
Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká
Ostrava zaplatí 40 000 korun za pyrotechniku na tribunách v duelu s pražskou Duklou. Slavia dostala pokutu 30 000 korun za stejný prohřešek v utkání se Slováckem.
Jediným vyloučeným hráčem v 18. kole byl stoper Hradce Králové František Čech. Po dvou žlutých kartách nedohrál východočeský derby v Pardubicích, které jeho tým prohrál 0:1. Čech vynechá závěrečné podzimní kolo doma proti Mladé Boleslavi.