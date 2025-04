Disciplinární komise oznámila, že incidenty z pohárového utkání bude projednávat až na příštím zasedání.

„Komise se chce před vynesením verdiktu podrobně seznámit se všemi důležitými důkazy i podklady, proto jsme požádali oba kluby o předložení zdravotní dokumentace týkající se zraněných hráčů,“ řekl předseda disciplinárky Jiří Matzner.

„Zároveň čekáme na stanovisko komise rozhodčích v souvislosti s obsáhlým protestem, který podal domácí klub. Do doby rozhodnutí zůstává závodní či funkcionářská činnost všech vyloučených osob zastavena,“ poznamenal Matzner.

Mezitím se komise už k zásadnímu bodu vyjádřila a řekla, že Frydrych dostal červenou kartu správně. Po jeho faulu olomoucký útočník Jan Kliment utrpěl zlomeninu nohy.

Pokud disciplinární komise radikálně nepřevrátí vlastní metr ze současné sezony, nemůže podle řádů rozhodnout jinak, než Frydrychovi zastavit činnost na dvě měsíce, což je minimální trest.

Klíčový moment. Po faulu Michala Frydrycha si útočník Jan Kliment odnesl zlomeninu lýtkové kosti.

Frydrychův přestupek odpovídá paragrafu 42, odstavce 3 Disciplinárního řádu FAČR. Podle něj hráči, jenž surovou hrou způsobí zranění, pro které je dotyčný omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů, hrozí zákaz činnosti na dva až osmnáct měsíců i peněžitá pokuta až do výše 250 tisíc korun.

Podle stejného mustru trestala komise například libereckého Ahmada Ghaliho, jenž loni v srpnovém utkání s Pardubicemi (3:0) nešťastně podklouzl a sedmatřicetiletému veteránovi Janu Kalabiškovi taky zlomil nohu.

Vzhledem k okolnostem pak komise Ghalimu po měsíci zbytek trestu prominula, protože faulovat nechtěl, kdežto Frydrych šel do skluzu z vlastní vůle, čímž riskoval případné následky.

Rovněž surové hry se dopustil olomoucký Spáčil, jemuž se noha svezla po míči a on zasáhl Tomáše Riga do oblasti nad kotníkem. Způsobil mu zranění, Rigo duel nedohrál a zatím není jasné, jak dlouho bude marodit. I Spáčil ohrozil zdraví soupeře.

I on musí očekává tvrdý trest, ale měl by spadat do jiného odstavce, podle něhož je hráč trestán na dvě a až deset soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 000 korun.

Třetí vyloučený hráč zápasu Kohút se podle zápisu sudího Dalibora Černého dopustil „hrubého nesportovního chování, úmyslného dupnutí na ruku“ ležícího protihráče Mikulenky. Kohút by měl být „souzen“ podle paragrafu 48 disciplinárního řádu, což je tělesné napadení. Za to hrozí zastavení činnosti až na dva měsíce.

Ostravský trenér Pavel Hapal.

Čtvrtým hříšníkem, kterého komise bude řešit, je ostravský kustod Michal Chudík, který dostal červenou kartu v 82. minutě za „použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest“.

Nejdřív vulgárně pokřikoval k hostující lavičce a po upozornění pomezního sudího v nadávkách pokračoval i směrem k němu. „Tak mi tu červenou pí... dej!“ stojí v zápise o utkání. Navíc po utkání vstoupil na hrací plochu. Jelikož se jedná o kustoda, spíš než zastavení činnosti na dva až šest týdnů mu hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun.