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Chance Liga 2025/2026

Čtyři zápasy pro Singatheha. Kouč Šustr za kritiku sudího nesmí dvakrát na lavičku

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  16:26
Mluví se o něm jako o možné posile Sparty. Ale jestli přestup jabloneckému fotbalistovi Ebrimu Singhatehovi vyjde, bude to mít ze začátku v novém angažmá hodně složité. Za vyloučení v pohárovém finále proti Karviné si gambijský útočník nezahraje úvodní tři utkání příštího ročníku. Jedno z celkového čtyřzápasového trestu si odpykal už v závěrečném kole uplynulé sezony ještě v dresu Severočechů.

Jablonecký útočník Ebrima Singhateh vidí ve finále poháru proti Karviné červenou kartu, sudí Marek Radina mu ji dal za oplácení, protihráče kopl do rozkroku. | foto: Zuzana Jarolímková / CNC / Profimedia

Domácí pohár překvapivě ovládla Karviná, která ve finále v Hradci Králové zdolala po obratu Jablonec 3:1.

Poražení však od 57. minuty hráli v deseti kvůli červené kartě pro střídajícího Singhateha, v té době byl stav 2:1 pro Karvinou.

Gambijský útočník se ohnal po Sebastianu Boháčovi, jehož kopl do rozkroku, a rozhodčí Marek Radina ho vyloučil.

Stejný trest za podobný zákrok si odnesl i Kevin-Prince Milla z Dukly, jenž tam hostoval ze Sparty... Zbývají mu rovněž tři utkání.

Překvapivý verdikt si od disciplinárky vyslechl i trenér Pavel Šustr z Dukly, který po duelu předposledního kola nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích kritizoval výkon rozhodčího Ondřeje Berky. Nesmí dva zápasy na lavičku.

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

„Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. Víte, co je na tom největší sranda? Že je sebevědomý, chodí po hřišti, ukazuje, pořád vyhrožuje kartami. I nám, i když já se s rozhodčími vůbec nebavím. Sebevědomí tady, výkon tady,“ naznačil Šustr na tiskové konferenci rukama dvě rozdílné úrovně.

Berka posoudil všechny sporné situace proti Dukle, byť podle komise rozhodčích ani jednou nechyboval.

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Dukla si v případě výhry mohla kolo před koncem zajistit v Teplicích záchranu, ale zápas prohrála 0:2. Po následné porážce 0:3 s Ostravou pak z posledního místa tabulky přímo sestoupila do druhé ligy.

Komise potrestala také kluby za výtržnosti jejich fanoušků v závěru sezony. Baník Ostrava zaplatí za prohřešky ve třech zápasech pokutu celkem 190 000 korun. Sparta dostala trest 50 000, Jablonec a Slovácko po 40 000 a Zlín 30 000 korun.

Hradec Králové budou stát rasistické pokřiky diváků v utkání proti Slavii 80 000 korun.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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