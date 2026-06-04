Čtyři zápasy pro Singatheha. Kouč Šustr za kritiku sudího nesmí dvakrát na lavičku

Domácí pohár překvapivě ovládla Karviná, která ve finále v Hradci Králové zdolala po obratu Jablonec 3:1.
Poražení však od 57. minuty hráli v deseti kvůli červené kartě pro střídajícího Singhateha, v té době byl stav 2:1 pro Karvinou.
Gambijský útočník se ohnal po Sebastianu Boháčovi, jehož kopl do rozkroku, a rozhodčí Marek Radina ho vyloučil.
Stejný trest za podobný zákrok si odnesl i Kevin-Prince Milla z Dukly, jenž tam hostoval ze Sparty... Zbývají mu rovněž tři utkání.
Překvapivý verdikt si od disciplinárky vyslechl i trenér Pavel Šustr z Dukly, který po duelu předposledního kola nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích kritizoval výkon rozhodčího Ondřeje Berky. Nesmí dva zápasy na lavičku.
„Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. Víte, co je na tom největší sranda? Že je sebevědomý, chodí po hřišti, ukazuje, pořád vyhrožuje kartami. I nám, i když já se s rozhodčími vůbec nebavím. Sebevědomí tady, výkon tady,“ naznačil Šustr na tiskové konferenci rukama dvě rozdílné úrovně.
Berka posoudil všechny sporné situace proti Dukle, byť podle komise rozhodčích ani jednou nechyboval.
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Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr
Dukla si v případě výhry mohla kolo před koncem zajistit v Teplicích záchranu, ale zápas prohrála 0:2. Po následné porážce 0:3 s Ostravou pak z posledního místa tabulky přímo sestoupila do druhé ligy.
Komise potrestala také kluby za výtržnosti jejich fanoušků v závěru sezony. Baník Ostrava zaplatí za prohřešky ve třech zápasech pokutu celkem 190 000 korun. Sparta dostala trest 50 000, Jablonec a Slovácko po 40 000 a Zlín 30 000 korun.
Hradec Králové budou stát rasistické pokřiky diváků v utkání proti Slavii 80 000 korun.