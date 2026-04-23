Chance Liga 2025/2026

Jaký trest hrozí Bořilovi? Přitížit mu mohou slova, která k rozhodčímu použil

Autor: ,
Aktualizujeme   14:05aktualizováno  14:07
Poté, co v zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu o utkání směrem k rozhodčímu Daliboru Černému: „Počkej uvnitř!“ Což může zásadně ovlivnit výšku trestu, jaký si z nedělního klání fotbalové Chance Ligy v Hradci Králové odnese ve čtvrtek odpoledne po jednání disciplinární komise slávistický obránce a kapitán Jan Bořil. Co mu hrozí?
foto: ČTK

Vzhledem k tomu, že jeho druhá žlutá karta byla zároveň jeho čtvrtou v sezoně, mohla by jeho stopku posuzovat disciplinární komise odlišně, nicméně primárně bude řešit vyloučení po dvou žlutých.

Do sídla disciplinární komise na pražské Palmovce dorazil Jan Bořil kolem druhé hodiny v doprovodu právníka.

První kartu viděl Bořil za zdržování rozehrání pokutového kopu, kterým v závěru zápasu Hradec Králové otočil na 2:1. Poté, co sudí Černý ukázal Bořilovi kartu, se slávistický obránce rozčílil a konfrontoval rozhodčího slovy: „Za co jsi mi dal tu kartu?“ Poté dál nasupeně postupoval směrem k němu.

A tak mu dal Černý druhou, načež útočník Prekop svého kapitána chytl a odvedl pryč útočník.

Sudí do zápisu uvedl, že na něj po vyloučení Bořil křičel, ať počká uvnitř, což by se dalo považovat za výhrůžku.

Bořilův úlet zastínil i první porážku. Jaký trest mu hrozí? Ve hře i drastická varianta

Záleží, jestli to disciplinární komise vyhodnotí jako jednání, za které by měl být Bořil vyloučen. Což v ten moment už nemohl, protože červenou kartu viděl jen chvíli předtím.

Takové chování upravuje disciplinární řád fotbalové asociace v paragrafu 45: Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám.

„V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků podle odst. 1 provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč,“ stojí v druhém odstavci zmíněného paragrafu.

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Mírnější trest dva až šest týdnů sice nabízí první odstavec, v němž se ale termín vyhrožování neobjevuje, spadají pod něj pouze hanlivé, pohoršující, urážlivé, provokující, zesměšňující či ponižující posunky, gesta či výroky.

Záleží tedy na disciplinární komisi, jak si slova v zápise vyloží. A zda je vůbec bude považovat za problematická. Pokud ne, standardní trest po dvou žlutých kartách je jeden zápas.

27. kolo

Kompletní los

30. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

23. dubna 2026  14:05,  aktualizováno  14:07

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

