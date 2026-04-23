Jaký trest hrozí Bořilovi? Přitížit mu mohou slova, která k rozhodčímu použil

Vzhledem k tomu, že jeho druhá žlutá karta byla zároveň jeho čtvrtou v sezoně, mohla by jeho stopku posuzovat disciplinární komise odlišně, nicméně primárně bude řešit vyloučení po dvou žlutých.
Do sídla disciplinární komise na pražské Palmovce dorazil Jan Bořil kolem druhé hodiny v doprovodu právníka.
První kartu viděl Bořil za zdržování rozehrání pokutového kopu, kterým v závěru zápasu Hradec Králové otočil na 2:1. Poté, co sudí Černý ukázal Bořilovi kartu, se slávistický obránce rozčílil a konfrontoval rozhodčího slovy: „Za co jsi mi dal tu kartu?“ Poté dál nasupeně postupoval směrem k němu.
A tak mu dal Černý druhou, načež útočník Prekop svého kapitána chytl a odvedl pryč útočník.
Sudí do zápisu uvedl, že na něj po vyloučení Bořil křičel, ať počká uvnitř, což by se dalo považovat za výhrůžku.
Záleží, jestli to disciplinární komise vyhodnotí jako jednání, za které by měl být Bořil vyloučen. Což v ten moment už nemohl, protože červenou kartu viděl jen chvíli předtím.
Takové chování upravuje disciplinární řád fotbalové asociace v paragrafu 45: Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám.
„V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků podle odst. 1 provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč,“ stojí v druhém odstavci zmíněného paragrafu.
Mírnější trest dva až šest týdnů sice nabízí první odstavec, v němž se ale termín vyhrožování neobjevuje, spadají pod něj pouze hanlivé, pohoršující, urážlivé, provokující, zesměšňující či ponižující posunky, gesta či výroky.
Záleží tedy na disciplinární komisi, jak si slova v zápise vyloží. A zda je vůbec bude považovat za problematická. Pokud ne, standardní trest po dvou žlutých kartách je jeden zápas.