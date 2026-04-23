Oslabení pro Slovácko. Disciplinárka vyšší tresty vyměřila Blahútovi i Vaškovi

Blahút dostal červenou kartu v 36. minutě poté, co ve skluzu tvrdě fauloval olomouckého Matěje Hadaše. Vaško v 84. minutě při obranném souboji ve vlastní šestnáctce kopl do hlavy domácího Ahmada Ghaliho a byl také vyloučen. Sigma zvítězila 2:1.
Kapitán Slavie Jan Bořil dostal za vyloučení v Hradci Králové s ohledem na vyhrožování rozhodčímu Daliborovi Černému zákaz startu na sedm utkání.
Další hráči potrestaní červenou kartou vynechají jeden zápas – Emmanuel Fully (Teplice), Merchas Doski (Plzeň), Youssoupha Mbodji (Slavia) a Matěj Chaluš (Ostrava). Stejný trest dostal také Marek Bielan, asistent trenéra Karviné. Jedno utkání vynechají rovněž Jan Trédl (Pardubice) a Erik Prekop (Slavia) za čtyři žluté karty.
Za chování fanoušků ve vzájemném zápase zaplatí Slavia a Plzeň shodně pokutu 30 000 korun.
Ve druhé lize dostala Zbrojovka Brno za použití a vhazování pyrotechniky, výtržnosti fanoušků a poškození zařízení stadionu v Opavě pokutu 150 000 korun, slezský klub zaplatí za porušení povinností pořadatele 20 000 korun.