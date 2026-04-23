Chance Liga 2025/2026

Oslabení pro Slovácko. Disciplinárka vyšší tresty vyměřila Blahútovi i Vaškovi

Autor: ,
  16:30
Fotbalisté Slovácka dostali za vyloučení v ligovém utkání v Olomouci vyšší disciplinární tresty. Patrik Blahút na tři a Filip Vaško na čtyři zápasy. V komuniké po čtvrtečním zasedání to uvedla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí. | foto: ČTK

Blahút dostal červenou kartu v 36. minutě poté, co ve skluzu tvrdě fauloval olomouckého Matěje Hadaše. Vaško v 84. minutě při obranném souboji ve vlastní šestnáctce kopl do hlavy domácího Ahmada Ghaliho a byl také vyloučen. Sigma zvítězila 2:1.

Kapitán Slavie Jan Bořil dostal za vyloučení v Hradci Králové s ohledem na vyhrožování rozhodčímu Daliborovi Černému zákaz startu na sedm utkání.

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Další hráči potrestaní červenou kartou vynechají jeden zápas – Emmanuel Fully (Teplice), Merchas Doski (Plzeň), Youssoupha Mbodji (Slavia) a Matěj Chaluš (Ostrava). Stejný trest dostal také Marek Bielan, asistent trenéra Karviné. Jedno utkání vynechají rovněž Jan Trédl (Pardubice) a Erik Prekop (Slavia) za čtyři žluté karty.

Za chování fanoušků ve vzájemném zápase zaplatí Slavia a Plzeň shodně pokutu 30 000 korun.

Ve druhé lize dostala Zbrojovka Brno za použití a vhazování pyrotechniky, výtržnosti fanoušků a poškození zařízení stadionu v Opavě pokutu 150 000 korun, slezský klub zaplatí za porušení povinností pořadatele 20 000 korun.

Vstoupit do diskuse

27. kolo

Kompletní los

30. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Vazbu opustil další obviněný ve fotbalové korupční kauze, zbývá v ní jediný

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Z vazby byl ve čtvrtek propuštěn další muž obviněný v rozsáhlé kauze fotbalové korupce. České televizi to řekl náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Podle ČT má jít o bývalého...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.