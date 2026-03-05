Chance Liga 2025/2026

Alégué bude pykat za úder hlavou. Trest po chybném vyloučení komise nezrušila

  18:02
Jablonecký fotbalista Alexis Alégué si pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) kamerunského útočníka potrestala za vyloučení po ligovém utkání na stadionu Mladé Boleslavi, kde po závěrečném hvizdu udeřil hlavou domácího Daniela Langhamera do obličeje. Slavia a Plzeň zaplatí za chování fanoušků pokutu 150 000 korun. Komise o tom informovala v komuniké.

Jablonecký Alexis Alégué před Giglim Ndefem ze Slovácka. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Mladá Boleslav v 24. kole zvítězila 3:0. Po závěrečném hvizdu ještě musel zasáhnout videorozhodčí Jan Všetečka. Alégué hlavou udeřil domácího Langhamera a sudí Pavel Orel mu udělil červenou kartu v době, kdy už si hráči i členové realizačních týmů podávali na trávníku ruce.

„Aléguého vyloučení je trestuhodné a netýmové. Bude určitě potrestaný od disciplinárky, ale i od nás,“ uvedl po zápase trenér Jablonce Luboš Kozel. Devětadvacetiletý Kamerunec byl v české lize vyloučen poprvé. Jeden zápas si odpykal v poháru proti Slavii.

Kozel poprvé proti synovi. Prohrál a vtipkoval: Nepustím ho domů

Přestože komise rozhodčích konstatovala, že sudí Jan Beneš v duelu Pardubic s Teplicemi chybně vyloučil domácího Emmanuela Godwina, obránce dostal stop na jedno utkání.

„Disciplinární řízení můžeme zastavit pouze ve výjimečných případech a při splnění jasně stanovených podmínek. To se potvrdilo na začátku února, rovněž v případě červené karty pro Godwina, kdy komise rozhodčích na základě podaného protestu dospěla k závěru, že hráč se v daném momentu vůbec nedopustil přestupku,“ poukázal předseda disciplinární komise Jiří Matzner na nesprávné vyloučení nigerijského hráče na stadionu Bohemians 1905.

Další omyl sudího Beneše. Červená proti Pardubicím být neměla, chyboval už několikrát

Po utkání proti Teplicím však komise rozhodčích uvedla, že Godwin sice neměl být vyloučen, nicméně se dopustil přestupku na žlutou kartu. „V takové situaci nemáme pravomoc disciplinární řízení zastavit nebo upustit od potrestání. S ohledem na zmíněné skutečnosti jsme proto přistoupili k uložení nejnižší možné sankce, a to zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání,“ řekl Matzner.

Jeden zápas vynechají také další vyloučení hráči Karel Pojezný (Ostrava) a Tichomir Kostadinov (Slovácko) a za čtyři žluté karty Tomáš Zlatohlávek (Teplice), Antonín Růsek (Olomouc) a David Horejš (trenér Hradce Králové). Stop na tři zápasy dostal Jan Fortelný (Teplice).

Kluby zaplatí pokuty za výtržnosti fanoušků. Slavia za použití pyrotechniky vedoucí k pozdnímu zahájení utkání a vniknutí diváka na hrací plochu v zápase s Libercem. Plzeň za použití pyrotechniky v duelu se Spartou. Ostrava dostala pokutu 60 000 korun za použití pyrotechniky v zápase s Mladou Boleslaví.

Sportovní ředitel Sigmy Olomouc Pavel Hapal zaplatí 20 000 korun za neoprávněný vstup na hřiště v utkání v Teplicích.

25. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

ONLINE: Karviná - Plzeň 3:0, je hotovo? Kačor posílá domácí do semifinále poháru

Sledujeme online
Obránce karvinských fotbalistů Sahmkou Camara v souboji s plzeňským útočníkem...

Poslední čtvrtfinále českého domácího poháru. Přijde další překvapení? Plzeňští fotbalisté hrají o účast mezi nejlepší čtyřkou v Karviné, utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17 hodin.

5. března 2026  18:02

Po Messim nej levačka! Horváth nachytal gólmana panenkovským dloubáčkem

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Pořád to má v noze. A hlavně v hlavě. Bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horváth, vytříbený technik trávníků, si na tréninku svého Mostu vychutnal brankáře panenkovským dloubáčkem. Třetiligový Baník...

5. března 2026

Doma jsme si zasadili kousek trávníku ze hřiště, vzpomíná Sojka na první titul Plzně

Plzeňský Alexandr Sojka

Fotbalová Viktoria si letos připomíná patnáctileté výročí od zisku historicky prvního mistrovského titulu. V roce 2011, kdy si klub připomínal sto let od založení, si nadělil ten nejhezčí možný...

5. března 2026  14:48

Zvládne Souček záchranářskou misi? Anglii baví i vyrovnaný boj o titul a poháry

Tom Cairney z Fulhamu má na zádech Tomáše Součka z West Hamu.

Stačí, aby uspěli i v příštím zápase proti Manchesteru City, a poprvé od prosince se fotbalisté anglického West Hamu ocitnou mimo sestupové pozice. Na tento krok si nejspíš ještě počkají, nicméně...

5. března 2026  14:36

Druhá anglická liga rozšiřuje play off. O Premier League si zahraje hned šest týmů

Fotbalisté Sunderlandu oslavují vítězství v play off druhé anglické ligy. S...

Šanci přímo bojovat o účast v Premier League bude mít od příští sezony anglické druhé ligy více týmů. Do tamního play off nově projde šest mužstev místo dosavadních čtyř, což má zatraktivnit finální...

5. března 2026  13:46

Zemřel německý brankář Koch. Kariéru mu ukončil dělbuch, dříve vychytal i Slavii

Německý brankář Georg Koch v dresu německého Düsseldorfu.

Na německém Kickeru se o něm dočtete, že to byl miláček davů v každém klubu, ve kterém působil. Že si ještě na sklonku života splnil cestu na všechny milované stadiony, na nichž kdysi chytal a kde...

5. března 2026  12:30

Jak se dostaneme do Mexika? Iráčtí fotbalisté nemohou odletět na baráž o MS

Iráčtí fotbalisté naslouchají hymně.

Důsledky aktuálního konfliktu na Blízkém východě bude muset světová fotbalová federace FIFA řešit nejspíš dřív, než sama chtěla. Účast irácké reprezentace v březnové mezikontinentální baráži o postup...

5. března 2026  11:24

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce...

Namísto ocenění kritika. Zatímco v minulých letech sbírali trávníkáři fotbalové Olomouce ocenění za nejlépe připravený a vypadající pažit v republice, letos je Sigma kvůli svému terénu pod palbou...

5. března 2026  10:29

Další premiéra v derby. Odřídí ho sudí Volek, který posledně pískal Spartu v Plzni

Sudí Volek ukazuje žlutou kartu sparťanu Irvingovi v utkání v Plzni.

V první lize působí čtvrtou sezonu a nyní se poprvé dočká největšího českého zápasu. Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek odřídí nedělní pražské derby mezi Slavií a Spartou, kluby v čele tabulky...

5. března 2026  9:17

Pane sudí, prosím o kontrolu! Co kdyby do fotbalu přišly výzvy? Část činovníků je pro

Rozhodčí Mathew MacDermid zkoumá gól Matěje Ryneše.

Pravidlové diskuze o rozšíření pravomocí videorozhodčích vyvrcholily nedávno schválenými změnami, které sudí otestují už na letním mistrovství světa. Ale co kdyby se nakonec fotbal vydal trochu jiným...

5. března 2026  8:35

1 000. výhra v extralize a Třinec žije. I předkolo zvládneme, věří Kovařčík

Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové...

Forma? Skvělá! Sebevědomí? Rostoucí. Milník? Ano, tisící výhra v extralize! Hokejový Třinec si udržel naději na přímý postup do čtvrtfinále play off díky středeční výhře 4:1 na ledě barážisty z...

5. března 2026  7:56

