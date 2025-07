Podle Trpišovského momentálně jednají o Dioufově přestupu předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík a sportovní ředitel Jiří Bílek. Trenéra citoval klubový web po výhře 1:0 nad BW Linec na soustředění v Rakousku.

Média spekulují o zájmu z Anglie, mimo jiné z West Hamu, kam vršovický klub v minulosti prodal české reprezentanty Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem.

„(Situace) je pořád stejná. Všichni tušíme, že k přestupu dojde, je to otázka času. Malick má individuální program, nechceme, aby se něco stalo. Je to hráč, který má mimořádnou kvalitu, bude ji mít do budoucna. Je potřeba, aby požadavky Slavie byly uspokojené. Bereme to tak, že jsme bez něj,“ uvedl Trpišovský.

Diouf v minulém ligovém ročníku dal z pozice krajního obránce sedm gólů v 27 zápasech. Výrazně tak přispěl k zisku titulu a postupu do Ligy mistrů.

Posila Javorček zřejmě přijde o celý podzim

Na levé straně měl pomoct nahradit Dioufa Dominik Javorček, který přišel ze Žiliny. Slovenský mládežnický reprezentant si však v přípravném utkání s Lincem přetrhl zkřížený vaz v kolenu a poranil meniskus. Nyní ho proto čeká dlouhá pauza.

Slovenský levý bek nastoupil do sobotního zápasu na soustředění v Rakousku na začátku druhého poločasu, po pár minutách si ale přivodil zranění. Kouč Trpišovský po duelu vyjádřil obavy o jeho zdravotní stav, nyní se diagnóza potvrdila.

„Došlo k poranění předního zkříženého vazu a menisků. Dominika nyní čeká předoperační rehabilitace a následně operace v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Návrat k tréninku se předpokládá až během jarní části sezony,“ uvedl doktor Petr Krejčí, který má na starost slávistický A-tým.

Dvaadvacetiletý Javorček je se Slavií teprve krátce. Do poloviny června si plnil reprezentační povinnosti na domácím mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Pražané zakončí soustředění v Rakousku středečním utkáním proti Arisu Limassol. V neděli ji čeká doma v Edenu ligová generálka proti Drážďanům.