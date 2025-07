Diouf nejdražším hráčem české ligy. Slavia přijala nabídku z anglického West Hamu

Ještě před nedělní generálkou v Edenu, do které už senegalský reprezentant logicky nezasáhne.

Sbaleno už má dávno. Také rodina a jeho nejbližší počítali s tím, že Diouf po roce a půl v Praze udělá velký krok.

Nebylo otázkou jestli, ale kdy.

A taky za kolik.

„Ta nabídka je hodně zajímavá,“ culil se Bílekv rozhovoru pro Oneplay Sport. Konečná suma by měla atakovat 22 milionů eur plus další bonusy, což je jednoznačný rekord české nejvyšší soutěže – v korunách to dělá necelých 550 milionů.

Už v zimě se kvůli Dioufovi ozvalo Crystal Palace, ale tehdejší nabídka slávistické šéfy nepřesvědčila. West Ham, čtvrtnáctý tým posledního ročníku anglické ligy se nyní s pražským klubem dohodl. Po týdnech vyjednávání a námluv. Po dvou odmítnutích a na třetí pokus.

„Bylo to hodně dlouhé a obtížné, vyjednávání byla nahoru dolů. V posledních minutách jsme však nabídku West Hamu přijali,“ ujistil Bílek. „Malick nyní odcestuje do Londýna, kde podstoupí zdravotní prohlídku.“

Ještě v pátek přitom slávistický předseda představenstva Jaroslav Tvrdík říkal: „Společnou představu o transferu jsme zatím nesladili. Zůstáváme trpěliví, protože přestupové období je dlouhé a naše zkušenost je taková, že se věci klidně mohou rozpohybovat až v posledních dnech či hodinách.“

Nakonec to všechno bylo mnohem rychlejší.