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Chance Liga 2026/2027

Děsivý útok, děravá obrana. A Baník živoří dál. Střelili jsme se do nohy, vidí Skuhravý

Jiří Seidl
  9:45
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Trenér ostravských fotbalistů Roman Skuhravý během utkání proti Plzni

Trenér ostravských fotbalistů Roman Skuhravý během utkání proti Plzni | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostravský záložník Michal Kohút po neproměněné šanci.
Ostravský záložník Michal Kohút se snaží uniknout ze sevření plzeňských...
Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.
Ostravský Filip Kubala se snaží obejít plzeňského Tobiáše Pališčáka.
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Čekal, že po vydařených zápasech se Spartou Praha v lize (0:0) a poháru (2:0) se fotbalisté Baníku Ostrava konečně rozjedou. Leč ostravský trenér Roman Skuhravý se nedočkal. Místo toho po domácím debaklu s Plzní 0:4 hovořil o tom, že mu s některými hráči došla trpělivost. S kterými, neprozradil. Hodně zřejmě napoví sobotní sestava pro 14. kolo první ligy, v níž Baník v 18.00 vyběhne v Brně proti Zbrojovce.

„Myslel jsem si, že hráči už dávno pochopili, že bez tvrdé práce, agresivity a především zodpovědnosti se dnešní fotbal nedá hrát na jakékoliv úrovni. Jenže zase jsme v situaci, že když jsme se nadechli, tak jsme se sami střelili do nohy,“ povzdechl si Skuhravý.

Někteří odborníci spekulují, že o své další bytí v Baníku může v Brně hrát i samotný trenér, jelikož liga má před sebou dvoutýdenní přestávku. Případná změna by tudíž před zbývajícími pěti zápasy podzimní části soutěže byla nejschůdnější.

Něco takového však šéfové Baníku pochopitelně nepotvrdili.

„Tohle téma jsme vůbec neřešili,“ konstatoval sportovní manažer Baníku Michal Kordula.

Pořád nejsme tam, kde bychom chtěli být, řekl Kohút po debaklu s Plzní

„Hrajeme o záchranu. To je bez debat,“ nezastíral Skuhravý. „Ale hrajeme o ni, protože jsme se tam dostali sami. Nestačí odehrát za měsíc jeden dobrý zápas.“

Skuhravý upozornil, že se už třikrát mohli dostat na vyšší příčky ligy, ale pokaždé to nezvládli. Rozhodně měly mužstvo nakopnout kvalitní výkony v šestém kole s Olomoucí (1:0) a ve dvanáctém se Spartou (0:0). Jenže po vydařených duelech vždy přišly debakly 0:4 – v Mladé Boleslavi a minulý týden doma s Plzní...

Sedm branek je bída

Baník má přímo děsivé skóre 7:22. Nejde jen o mizernou obranu, v níž chybějí marodi Jevhenij Skyba, Maksym Djačuk a Vlasij Sinjavskij, ale pořádně žalostný je útok. I poslední Zlín dal o čtyři branky více.

„Doma góly nedáváme,“ uznal trenér Skuhravý.

Na svém stadionu Ostravští vstřelili v šesti ligových zápasech tři góly, v šesti venkovních čtyři, ale z toho dva na hřišti Slovácka. V šesti utkáních se hráči Baníku střelecky vůbec neprosadili.

Ostravský záložník Michal Kohút se snaží uniknout ze sevření plzeňských protivníků.

„Nejsme dostatečně sebevědomí, nenavádíme si rychle balon, nezrychlíme, nevidíme branku. Ano, útok nám nejde, ale s Plzní jsme ten zápas prohráli v defenzivě,“ upozornil kouč.

I proto jeho kritika, byť nikoho nejmenoval, po předešlém duelu mířila především do obranných řad.

Jenže tak bídnou útočnou bilanci Ostravští neměli ani v sezoně 2015 až 2016, kdy sestoupili. Tehdy v úvodních 12 kolech dali deset branek.

Přijde jihlavský kanonýr?

O dosavadních sedm gólů se v tomto ročníku ligy postaralo sedm fotbalistů rovným dílem– obránci Michal Frydrych, Matěj Chaluš a Jiří Míček, záložníci Michal Kohút a Filip Šancl a jen dva útočníci Václav Jurečka a Vít Škrkoň.

I to je důvod, proč si podle některých médií šéfové klubu vyhlédli v druholigové Jihlavě čtyřiadvacetiletého belgického střelce Tyrese Omotoye.

„To víte, že jsme se na něj dívali i teď, když Jihlava hrála s naší juniorkou,“ zmínil Kordula pondělní prohru druholigové rezervy Baníku 1:3. „Vnímáme že Omotoye má dobrou sezonu, druhou v Jihlavě, a že je jeden z nejlepších hráčů druhé ligy. Víme o něm, ale nejsme tak daleko, že bychom s Jihlavou jednali.“

Nebudeme hráče držet zuby nehty, říká šéf Jihlavy. O koho se zajímají ligové týmy?

Jak chtějí šéfové útok pozvednout?

„Máme tady Vencu, Škrkyho (Václava Jurečku a Víta Škrkoně), Filipa Kubalu a po zranění se vrátí Abu (Abdallah Gning). Musíme to řešit prací a s klukama, které máme. Věříme jim,“ odpověděl Kordula.

Ostatně další přestupní termín začne až v zimě. Takže podzim musí Baník nějak přečkat?

„Přečkat ne, musíme se zlepšit,“ zdůraznil Kordula.

Ostravští si uvědomují i výpadky v obraně. To byl důvod, proč trenér Skuhravý po prohře s Plzní hovořil o tom, že mu s některými fotbalisty došla trpělivost.

„To jsem si položil otázku, proč jsme v poháru a předtím v lize se Spartou hráli agresivně, což nás někam posunulo, a najednou to byl úplně jiný výkon? A v únavě to nebylo,“ je si jistý Skuhravý.

Sparťanský křídelník Josimar Alcócer se snaží utéct Abdullahi Bewenemu z Baníku.

Připouští, že zažívá těžké období. „Přitom servis, informace, trpělivost, podpora v klubu jsou nadstandardní,“ upozornil. „Očekávám od hráčů, že budou chápat, v jakém klubu jsou, co prožili v minulé sezoně.“

Problémem je i to, že ostravští fotbalisté jsou psychicky křehcí. Dostanou gól a zlomí se, což ukázal druhý poločas s Plzní, kdy inkasovali tři góly během devíti minut.

„Pořád se bavíme o organizaci hry, o vášni. Jestli dneska profesionální sportovec nemá vášeň, tak nemůže hrát,“ prohlásil Skuhravý.

„Nechci po hráčích jadernou fyziku, ale aby herní situace řešili tak, jak se o nich dennodenně baví. Porážky neumím úplně vnitřně skousnout, protože fotbal miluju. Umím prohrát a umím prohrát i velkým rozdílem, ale když se na něco připravujete a chcete využít energii, která v týmu po dobrých výkonech je, a přijde chyba, z níž dostaneme gól, a ten nás zlomí, je to špatně. Otázka zní jasně – kdo na to má a kdo ne.“

Nepomůže změna obrany?

Nepomohla by třeba změna rozestavení z tříčlenné na čtyřčlennou obranu, když krajní záložníci nestíhají více bránit?

„Přemýšlím úplně o všem, ale když nepustíme do hry Alcócera,“ zmínil Skuhravý sparťanského křídelníka, „a v dalším utkání si křídla soupeře neuhlídáme, tak nevím. Když vidíte, jak proti Spartě tlačil na soupeře Nogha, vlastně naši stopeři, jak presovali útočníky, tak proti Plzni to tam už nebylo. Takže to, že jsme minule dostali čtyři góly, nebyla otázka systému. Bylo to jednoznačně o individuální zodpovědnosti.“

Trenér připustil, že přesto přemýšlí i o změnách ve způsobu hry. „Jak to klukům ještě více zjednodušit, ale zase chci, aby hráči převzali zodpovědnost. Proto jsem teď trošičku kritičtější, chci, aby se chytili za frňák. Nejde donekonečna něco měnit. Je třeba se ptát: Kluci, chcete být dobří hráči? Tak to ukažte. Každý k tomu má příležitost.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 5 5 3 15:14 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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