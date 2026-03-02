Chance Liga 2025/2026

Deset sekund na střídání i limit na rohy. Fotbal schválil novinky, změny čekají i VAR

Jiří Čihák
  10:29
Václavu Pilařovi, který v sobotu jediným gólem rozhodl o překvapivé hradecké výhře v Liberci, to v závěru trvalo přes dvacet sekund. A třeba Lukáš Haraslín, kapitán fotbalové Sparty, jenž cestou na střídačku proti Baníku ještě předával pásku Zelenému a pak si užíval aplaus zaplněné Letné, se přes celou šířku hřiště loudal skoro tři čtvrtě minuty. Dnes běžný pohled, nad kterým se pozastaví vlastně málokdo, od příští sezony věc, již by měli rozhodčí začít trestat.
Důležité změny se blíží.

Během dalšího ligového víkendu mohly snadno zapadnout novinky, s nimiž přišli zástupci mezinárodní pravidlové komise IFAB, kteří se v sobotu setkali na zámku Hansol, historickém panství nedaleko velšského Cardiffu.

Na tradičním zasedání schválili avizované rozšíření pravomocí pro videorozhodčí, kteří budou moct nově opravovat i chybně udělené druhé žluté karty a rušit špatně nařízené rohové kopy. Ale především: zaměřili se na dlouhodobý boj se zdržováním.

Vždyť i šéf evropských sudích Roberto Rossetti nedávno zmiňoval: „Měli bychom hledat způsoby, jak hru zrychlit, protože fotbal je o intenzitě a emocích, nikoli o prodlevách.“

Takže?

  • Nově dostanou fotbalisté při střídání deset sekund na to, aby opustili hrací plochu, a když tak neučiní, náhradník bude muset ještě další minutu strávit za lajnou a tým zůstane v početní nevýhodě.
  • Minutu musí mimo hřiště počkat i hráči, kteří si vyžádají ošetření s tím, že v případě brankářů se bude teprve testovat, jestli by měl za lajnu odejít jiný spoluhráč, nebo se najde jiné řešení.
  • A částečný časový limit se dotkne také rohových kopů či dlouhých autových vhazování. Jakmile rozhodčí usoudí, že tým rozehrávku zbytečně protahuje, na ruce začne odpočítávat posledních pět sekund. Aut pak může otočit, u rohu nařídí odkop od brány a naopak.

VAR na rozcestí? Musíme se vyhnout mikroskopickým zásahům, tvrdí šéf sudích

„Cítíme, že mnohem větší trest než třeba žlutá karta, je pro jednotlivé týmy ztráta držení míče,“ vysvětlují experti. Změny navazují na loňské zavedení pravidla osmi vteřin, které upravuje rozehrávku brankářů z ruky. Pod hrozbou rohového kopu je prohřešků minimum a dle pravidlových komisařů funguje skvěle preventivně.

Vznikne i lex Prestianni?

Novým výkladem se mají sudí řídit už na letošním mistrovství světa v Americe a od léta by měly změny přijmout i jednotlivé ligové soutěže, které však dostanou na výběr, zdali do svého VAR protokolu přidají také možnost upravovat chybně nařízené rohy.

UEFA, která řídí fotbal v Evropě, byla zpočátku proti právě kvůli obavám z dalších průtahů, a tak je pravděpodobné, že tuhle dílčí úpravu ve svých soutěžích nedoporučí.

FIFA si nicméně prosadila svou.

Souhlasíte s novými pravidly, které zamezí zdržování?

celkem hlasů: 352

I proto, že si při prosincových testech na Arabském poháru ověřila, že posouzení rohu je otázkou několika sekund. „Rozumné řešení, které může zabránit tomu, aby některý tým na mistrovství světa vyřadil gól z neexistujícího rohu,“ cituje BBC anglického sudího Darrena Canna. „Z vlastní zkušenosti vím, že devětadevadesát procent rohových kopů zkontrolujete u videa bez jakéhokoli zdržení zápasu.“

Mimochodem, radikální změnu posuzování ofsajdů podle bývalého trenéra Arséna Wengera, při které by se postavení mimo hru pískalo až ve chvíli, kdy bude útočící hráč celým svým tělem za předposledním bránícím, bude fotbal od dubna zkoušet v kanadské Premier League.

Šéf globálního rozvoje fotbalu FIFA Arsene Wenger přichází na státní večeři...

Členové IFAB také o víkendu otevřeli debatu na téma tzv. lex Prestianni, tedy opatření pro situace, kdy si hráči při konfrontaci se soupeřem během utkání zakrývají ústa.

„Pokud to hráč udělá úmyslně a následně řekne něco, co má rasistický podtext, určitě by měl být vyloučen,“ uvedl pro Sky News šéf světového fotbalu Gianni Infantino. „Musíme předpokládat, že řekl něco, co říct neměl. Jinak by si přece nemusel zakrývat ústa,“ doplnil.

Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost

Právě Gianluca Prestianni, argentinský fotbalista portugalské Benfiky, měl v polovině února rasisticky urazit Viníciuse Júniora z Realu Madrid poté, co si přes pusu povytáhl dres, aby jeho slova nebylo možné odezřít.

UEFA incident vyšetřuje a Prestiannimu předběžně zastavila činnost, ale to už je zase jiný příběh.

Co nová pravidla fotbalu dají?

