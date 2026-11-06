Derby v krizové situaci: Zlín i Slovácko jsou ve fotbalové lize dole

„Je to spíše otázka pro oba kluby do budoucna, jakou cestou se vydají. Fotbal se změnil. Finance, které do něj přitekly, nejdou nějak nahradit. Se stejnými týmy jako teď by před dvěma lety hrály klidný střed tabulky,“ je přesvědčený zlínský trenér Pavel Hoftych.
„Je to realita, kterou teď musíme aktuálně přijmout a pracovat, abychom ji změnili,“ přidal se jeho slovácký protějšek Jan Jelínek.
Pro oba bude sobotní mač speciální. Oba zanechali stopu v sousedním klubu, byť Hoftychova v Hradišti na podzim roku 2006 byla v pozici asistenta Pavla Malury slabá. Za půl roku se vrátil do Zlína, kde nahradil odvolaného Petra Uličného.
„Hned ve třetím jarním kole jsme hráli derby na Slovácku 0:0. Šel jsem proti kolegovi Malurovi, se kterým jsem pak pracoval roky u mládežnických nároďáků. Pěkně jsme se pohádali. Bavilo mě to,“ pousmál se Hoftych při vzpomínce na dvacet let starou partii.
V týmu měl tehdy i Jelínka, na jehož fotbalovou budoucnost měl právě Hoftych zásadní vliv.
„Pavel byl u začátku mé profikariéry. Zachránil mě, když se pro mě lámala. Viděl ve mně něco více než ostatní trenéři. Vzpomínám na něj rád. Když se potkáme, máme si co říct,“ líčí Jelínek.
Když Hoftych ve Zlíně začínal trénovat u béčka, vybral si Jelínka za kapitána. Že se dal na trenérskou dráhu, ho nepřekvapuje.
„Měl vždycky zaujetí, vedly se s ním dobře debaty, pohodový a výborný kluk, zároveň uměl i přitvrdit. Mám ho rád jako kamaráda,“ podotkl Hoftych.
V sobotu půjde kamarádství stranou. Zároveň to bude střet dvou rozdílných fotbalových filozofií.
„Na hřišti byl Jelda jezdec, bruska, jednodušší typ, proto mě někdy překvapuje jeho důraz na fotbalovost,“ připomněl, že Jelínek snaží jít progresivní herní cestou na úkor jednoduchosti a účelnosti, kterou naopak vyznává Hoftych ve Zlíně.
„Dokáže připravit hráče na srážení, získávání druhých míčů a rychlý přechod do útoku. Zlín je přímočarý, pragmatický, hodně soubojový,“ vystihl Jelínek.
Na prvoligovou scénu se Hoftych vrátil na podzim, když převzal Zlín po sedmi nulových kolech z pozice sportovního manažera.
„Hofta je trenér, který dělá kabinu, hodně hecuje hráče, snaží se z nich emočně vymačkat maximum,“ vnímá Jelínek silné stránky svého zkušenějšího kolegy a v 59 letech aktuálně nejstaršího ligového kouče.
Zlín se pod Hoftychem zvedl, body (3) mu ale naskakují pomalu a po jednom. Na výhru tým pořád čeká.
„Hráče musím pochválit za poslední dva zápasy, za bodový zisk a za to, že byla cítit energie celého týmu a soudržnost. Cítím to také během celého tréninkového procesu. Je vidět, že chceme nepříznivou sezonu zlomit,“ věří, že od derby se Zlín může odrazit k lepším zítřkům.
V to ale doufají také v Uherském Hradišti. „Chci abychom navázali na efektivitu vedení útoku z minulého zápasu, jemuž scházela jen přesná muška,“ zmínil Jelínek domácí duel s Teplicemi, které navzdory drtivé herní i střelecké převaze prohrál 1:3.