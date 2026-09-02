Derby v datech: nejhorší výkon Surovčíka a hodně malých šancí. V čem vynikla Slavia?

Sparta začala střílet až za stavu 0:2
Do druhého gólu byly křivky hodnoty očekávaných gólů prakticky slepené, Sparta 0,66 a Slavia 0,66 xG. Po trefě Danijela Šturma už Spartě nic jiného nezbývalo a chodila dopředu, jenže z dvanácti dalších střel vytěžila jen 0,105 xG na střelu, tedy přesně tolik, co předtím.
Že šlo o kvantitu bez kvality v zakončení, potvrzuje xG na bránu 0,46 za celý zápas proti slávistickým 1,58.
xG a xG na bránu
xG je pravděpodobnost, že střela skončí gólem. Podle pozice, tlaku a situace, ze které vznikla. xG na bránu (xGOT) se počítá až z letu míče na bránu, tedy je zásadní, jak byla střela mířená.