Fotbalové derby U Nisy pro pět tisíc lidí: Liberec proti Jablonci

Oba týmy se aktuálně nacházejí až ve spodní polovině vyrovnané tabulky první ligy a v tradičním derby půjde kromě prestiže o velmi důležité body. Liberečtí fotbalisté jsou desátí a případná výhra je může vystřelit blízko k elitní šestičlenné skupině.

Jablonečtí se krčí až na 14. příčce, která by po konci soutěže znamenala účast v baráži o udržení, a touží se z ní co nejrychleji odpoutat. Oba rivalové mají ale ještě zápas k dobru.

„Jablonec neměl dobrý konec podzimu a dostal se do problémů, ale na jaře ještě neprohrál a v poháru jasně porazil Boleslav. Má velmi zkušené mužstvo a určitě nepatří v tabulce tam, kde se teď nachází. Rozhodně nás nečeká jednoduché utkání a bude to boj o každý metr hřiště, jehož stav se asi bude postupně dost zhoršovat,“ míní Luboš Kozel, kouč Liberce. „Na podzim jsme v derby v Jablonci ubojovali vítězství, kdy nás podržel brankář Knobloch, a chtěli bychom na to doma navázat, i když tohle derby určitě nemá favorita.“

Liberečtí zatím v jarní části odehráli jen dva zápasy: prohráli ve Zlíně a minule v divokém duelu remizovali v Mladé Boleslavi 3:3.

Fotbalisté Jablonce na startu jara pokořili Olomouc, remizovali v Karviné a poté smetli ve čtvrtfinále MOL Cupu Mladou Boleslav 4:0.

„Začátek jara nám bodově v lize i pak v poháru proti Boleslavi vyšel a chceme to potvrdit i v Liberci,“ přeje si asistent jabloneckého trenéra Tomáš Čížek. „My bojujeme o záchranu, nutně potřebujeme body, takže náš fotbal nemusí být až tak líbivý, ale zato účelný. U Nisy už se Jablonec naučil vyhrávat, Liberci máme z podzimu co vracet a věřím, že to zvládneme.“

Na základě uvolnění vládních opatření už není nutné se pro vstup na stadion prokazovat dokladem o testu či očkování, jediným omezením zůstává maximální povolená kapacita, která na stadionu U Nisy aktuálně činí 5450 diváků. Bude na 58. Podještědské derby mezi Libercem a Jabloncem vyprodáno?