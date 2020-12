Derby poprvé bez diváků. Jsme venku, menší výhoda pro nás, říká Trpišovský

„Derby je legendární zápas, na který se každý těší. Prostě vrchol ligy. Vždycky říkáme, že z každého zápasu můžete mít tři body. Ale tohle je specifický zápas, který hrajete jednou za půl roku, pokud v tom není pohár nebo nadstavba. Je to největší zápas sezony, který každý hledá v kalendáři. Je to velká událost, všichni tím žijí,“ řekl Trpišovský pro klubovou televizi.

Hraje se v něm o první místo, takový náboj má derby po dvanácti letech. Nejdřív to po roce 2010 nešlo Slavii, poslední čtyři roky zase nehrála o titul Sparta.

Před nedělním soubojem má Slavia dvoubodový náskok.

„Bude to pořád stejná bitva. Myslím, že nikdo moc nevnímáme, kolikátý je kdo v tabulce, z jaké pozice tam jde. Když to přeženu, i kdyby hrál první tým s osmnáctým, ten průběh bude stejný. Každý prostě chceme derby zvládnout, na ten zápas se hodně vzpomíná,“ zdůraznil Trpišovský.

Po jeho nástupu do Slavie v lednu 2018 Slavia pokračuje v sérii, během níž se Spartou neprohrává. Celkem je to už jedenáct utkání, z toho osm pod Trpišovským.

K tomu jsou slávisté čerstvým účastníkem vyřazovací fáze Evropské ligy, postup ze základní skupiny si zajistili ve čtvrtek výhrou nad Beer Ševou 3:0. Kdežto Sparta ve stejný den podlehla v Lille a kolo před koncem ví, že jarní část se jí týkat nebude.

„Samozřejmě, že pokud jste v lepším rozpoložení, tak se vám na zápas připravuje líp. Ale v tu chvíli, kdy ten zápas vypukne, to nerozhodne. Je úplně jedno, co bylo v pátek, ve čtvrtek, v úterý,“ přemítal Trpišovský.

„Když derby začne, tak kdo do něj líp vstoupí, ten je pak ve výhodě. Vždycky záleží na vstupu do zápasu než na tom, co bylo předtím,“ podotkl Trpišovský.

Když se hrálo letos v březnu, bylo v hledišti ještě dvacet tisíc diváků. Pak se však fotbal všude ve světe změnil, kvůli opatřením proti koronaviru se hraje bez fanoušků. Na červencové derby v nadstavbě mohla už jen hrstka, v průběhu podzimu se opatření zase zpřísnila.

„Asi jsme si na to už zvykli, za mě bohužel. Už se nemůžeme dočkat, až se to změní a vrátí se to do normální situace. Přemýšlel jsem nad tím, jak je to strašný rozdíl, i co se týče emocí v zápase. Je to trochu jiný sport,“ povzdechl si Trpišovský.

„Hrajete to i pro lidi, i po tom zápase si to mohou užít. Vím, že se dívají v televizi. Ale je to svátek fotbalu, velký zápas a je strašná škoda, že to všichni poprvé zažijeme bez diváků. Na druhou stranu hrajeme venku, takže možná to pro nás bude menší psychologická výhoda.“