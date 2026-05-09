Ve středu od památného zápasu mezi Spartou a Slavií ze začátku května 2000 uteklo přesně 26 let.
Po tak dlouhé době se může v neděli znovu opakovat málo vídaná situace: že by po derby jeden z rivalů slavil titul.
Teď ho má na dohled Slavia, která vede o osm bodů.
Tenkrát juchala Sparta, když doma soupeře rozmetala 5:1, ačkoli po dvaceti minutách prohrávala.
Derby s pořadovým číslem 248 nabídlo plno příběhů: slávistovi Dostálkovi se den před utkáním narodil syn, sparťanu Lokvencovi zase dcera, což televizní komentátor Václav Tittelbach divákům neustále připomínal.