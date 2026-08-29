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Mr. Brian, či pan Jindřich. Před duelem Sparty se Slavií ožívá i nevšední rivalita

Jiří Čihák
David Čermák
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TRENÉŘI V AKCI. Sparťanský kouč Brian Priske (vlevo) a vedle něj slávistický Jindřich Trpišovský. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Můžete hledat, jak chcete. Brodit se českou fotbalovou historií třeba až do první poloviny minulého století. Ovšem sotva se dopátráte doby, kdy byla mezi trenéry pražských S větší... Rivalita? Je to vůbec to správné slovo?

Ti dva si asi nikdy vyloženě nevjedou do vlasů, respektují se, jeden druhému umí složit kompliment. Ale už se ve vyhrocených zápasech potkávají tak dlouho, že jejich souboje získávají čím dál větší prestiž i náboj. Jak to asi dopadne v neděli večer na Letné?

Jindřicha Trpišovského, kouče Slavie, čeká kulaté derby číslo třicet. S Brianem Priskem, sparťanským trenérem, se potká už počtrnácté – pokud tedy vezmete v potaz i předkolo Ligy mistrů proti dánskému Midtjyllandu, kde před šesti lety Priske šéfoval, než poprvé zamířil do Česka.

Znají se dokonale. Může ještě vůbec jeden druhého něčím překvapit?

Chápu, že to pro někoho může být vděčné téma, ale v zápase určitě nerozhoduje, kdo stojí proti vám na druhé straně. Každý bojuje jen za své vlastní barvy.

Jindřich Trpišovský

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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