Ti dva si asi nikdy vyloženě nevjedou do vlasů, respektují se, jeden druhému umí složit kompliment. Ale už se ve vyhrocených zápasech potkávají tak dlouho, že jejich souboje získávají čím dál větší prestiž i náboj. Jak to asi dopadne v neděli večer na Letné?
Jindřicha Trpišovského, kouče Slavie, čeká kulaté derby číslo třicet. S Brianem Priskem, sparťanským trenérem, se potká už počtrnácté – pokud tedy vezmete v potaz i předkolo Ligy mistrů proti dánskému Midtjyllandu, kde před šesti lety Priske šéfoval, než poprvé zamířil do Česka.
Znají se dokonale. Může ještě vůbec jeden druhého něčím překvapit?
Chápu, že to pro někoho může být vděčné téma, ale v zápase určitě nerozhoduje, kdo stojí proti vám na druhé straně. Každý bojuje jen za své vlastní barvy.