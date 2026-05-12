„Jako první mě napadlo, že je to ohromná škoda,“ poví bývalý děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a odborník, který spolupracoval třeba s tenistkami Petrou Kvitovou a Karolínou Muchovou.
„Fotbalové prostředí se kultivovalo, posouvalo. A pak přijde jedna událost, která všechno vrátí o pár let zpátky. Na druhou stranu, nemůžeme žít mimo realitu.“
Co tím myslíte?
Že k excesům dochází ve všech oblastech společnosti, jen sport je k nim o něco náchylnější. Když vám ujedou nervy v autě nebo v práci, ví o tom maximálně pár lidí. Ve sportovním prostředí má takový moment daleko větší dosah. Navíc – a teď si nechci hrát na chytrého – co se stalo v Edenu, opravdu z mého pohledu nemusela být spontánní záležitost nebo náhoda. Spíš bych věřil, že šlo o organizovanou akci tvrdého jádra fanoušků.
Sice to zní paradoxně, ale ti, kteří všechno rozjeli a vyprovokovali, uvažovali v tu chvíli ze svého pohledu racionálně.