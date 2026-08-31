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Chance Liga 2026/2027

Chytřejší vyhrál. A utíká. Jak Slavia vyškolila v derby Spartu, která pálila šance

David Čermák
  10:00
Fotbalisté Slavie se radují z gólu, který vstřelil Emmanuel Ayaosi.

Fotbalisté Slavie se radují z gólu, který vstřelil Emmanuel Ayaosi. | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Měla šanci se vyšvihnout před rivala. Místo toho na něj ztrácí pět bodů. Po zápase, který v ní může zanechat hluboké rány. Fotbalová Sparta doma derby nezvládla. Vůbec! Porážka 0:3 se Slavií, to je problém. Další z mnoha, protože po prvních šesti ligových zápasech jsou sparťané až sedmí, mimo skupinu o titul.

Všimli jste si, že v neděli drželi míč víc než sedmdesát procent času?

Že na střely to bylo 21:9 a na rohy 13:2?

Dokonce i přesnost přihrávek měli podle statistik daleko vyšší, zejména na útočné třetině.

Jenže Slavia je i tak vyškolila. Ukázala, jak se derby má hrát.

„Výsledek je neakceptovatelný. To se doma nemůže stát,“ hlesl Adam Karabec, nový sparťanský kapitán. „Ale kruté to je taky. Ve druhé půli jsme měli dost šancí, ale byli jsme neefektivní. To mě mrzí.“

Karabec po derby: Neakceptovatelný výsledek. Mrzí mě, že jsme neefektivní

Být lepší podle čísel, to je totiž v zápasech o všechno k ničemu.

Jediné, o co jde, je najít cestu ke třem bodům.

A Slavia zkrátka měla plán, který dokonale zafungoval.

Aktivně začala.

Z první šance hned trestala.

Z druhé výsledek pojistila.

V závěru si ho ještě zkrášlila.

A mezitím i potom se ze všech sil soustředila, aby neudělala chybu.

„Jsme maximálně spokojení,“ radoval se trenér Jindřich Trpišovský. „Vyhráli jsme, nedostali gól a splnili většinu úkolů, které jsme na hřišti měli.“

Chance Liga 2026/27

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V prvním poločase Slavia zamkla vápno, ve druhém už měla i kliku, když sparťanům v šancích létaly balony těsně vedle tyčí nebo když je vyčapal famózní brankář Markovič.

Ale jak se sama chovala, když mohla kousnout? Ukázkově!

„Věděli jsme, že protiútoky Spartě nechutnají a my je umíme,“ usmíval se gólman Jakub Markovič. „Do určité míry byl plán na ně vsadit.“

Když Šturm po hodině hry zakončil akci po parádní přihrávce Mosese, bylo za stavu 2:0 vlastně hotovo. A když si v nastavení pohrál s obránci kličkující Ayaosi a zavěsil, sparťané zoufale popadali na zem.

Derby na tribunách nabídlo i společný boj za pyro. A také spousty urážek

Nebylo to tak strhující derby, aby se na něj léta vzpomínalo.

Možná je to dobře, protože tentokrát zvládly obě strany uhlídat emoce, což platilo na hřišti i na tribunách. Na rozdíl od jarní ostudy, kdy se slávističtí chuligáni v Edenu vyvalili na hřiště, řádili jak blázni a napadali sparťanské hráče, se tentokrát neodehrálo nic horšího než pár urážlivých pokřiků. Vlastně nejvíc zaujalo, že v něčem se oba tábory shodly: když slávisté pálili do vlastních řad a vyhranili se proti šéfovi klubu Tvrdíkovi i bezpečnostnímu manažerovi Komorousovi, sparťané stejné dvojici věnovali posměšné choreo.

Choreo slávistických fanoušků v derby na Letné

Choreo sparťanských fanoušků v derby na Letné

Ani na trávníku to nebyla řežba.

Žádné záludnosti, pod krkem nikdo nikoho nedržel, sudí Machálek vytáhl žlutou kartu jen čtyřikrát.

Až poslední byla hloupá, tradičně pro slávistického provokatéra Chorého, který po závěrečném hvizdu kopl balon mezi sparťanské fanoušky a slavil tři body pod jejich tribunou. Jinak? Všechno v klidu, až nečekaně.

Trenéři Priske a Trpišovský proti sobě šli už počtrnácté, ale všimněte si: pořád se mají čím překvapit.

Tentokrát soupeře víc zaskočil slávistický kouč, když nechal na lavičce reprezentační útočníky Chytila s Chorým a místo nich vsadil na kanadského šikulu Ouandu.

Priske se zase nebál do základu poslat stopera Mbe Soha, novou posilu, která dorazila teprve v úterý. Ve středu obrany ho doplňoval norský golem Guddal a rozhodně se nedalo říct, že by jejich spolupráce fungovala bez chyb.

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Zároveň slávistům stačilo docela málo, aby se dostali do vedení.

Obránce Konečný fikaně prostrčil u lajny balon na rozběhnutého Šturma, ten po zemi přihrával pod sebe, balon se odrazil na vápno k Nowakovi, který trefil mazácky k tyči.

Pokud do té doby byla Slavia aktivnější, po gólu ubrala. Úmyslně? Hlavně logicky: na hřišti měla čtyři stopery, takže dávalo smysl, že vsadí na bezpečnost.

„Upřímně říkám, že jsme se při skládání sestavy víc zaměřili na defenzivní složku,“ přiznal Trpišovský. „Čekali jsme, že Sparta dá do hry to nejvyšší, co má. A věděli jsme, jak je silná přes křídla – že Mercado s Alcócerem pro nás budou nebezpečnější než útočníci, hodně jsme se na to soustředili. Ale taky bylo jasné, že nahoru budeme muset být rychlí a přímočaří.“

To všechno Slavia splnila do puntíku.

Nechala Spartu, aby se potila a snažila něco vymyslet, což se dařilo jen po vápno. Hosté byli důslední, poctiví, maximálně zodpovědní.

Fotbalisté Slavie s trenérem Jindřichem Trpišovský slaví vítězství v derby nad Spartou.

V prvním poločase dovolili sparťanům jediné pořádné zakončení: nepříjemný přímý kop Karabce gólman Markovič vyškrábl na roh, ačkoli za zdí viděl svištící balon na poslední chvíli.

Ve druhém už sparťané klidně mohli dávat góly, jenže šance řešili mizerně a všechny jejich zbraně Slavia vyblokovala, byť občas se štěstím.

„Chyběly nám síly nahoru, bylo znát, že běžecky to pořád nejsme my,“ viděl Trpišovský. „Neudrželi jsme nahoře intenzitu, ztráceli hodně míčů, ale nevytrácela se obětavost a ve vápně jsme se kromě jedné situace dobře rozhodovali.“

Zdůvodnění hledejte i v tom, že zbraní Sparta zjevně nemá tolik, kolik by potřebovala. Derby ukázkově odhalilo, že když se vpředu nedaří, Priske nemá, kým by tým vyloženě oživil.

A to je na startu sezony potíž, stejně jako narůstající ztráta.

Pět bodů po šesti kolech?

To už je dost.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
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