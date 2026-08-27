Premiéra pro Machálka. Derby pražských S odřídí sudí s jediným zápasem v sezoně

Fotbalová asociace ČR zveřejnila delegaci na nadcházející kolo na sociální síti X.
Komise rozhodčích obvykle na derby nasazuje nejvytíženější rozhodčí, pod novým španělským předsedou Carlosem Closem Gómezem nicméně tentokrát svěřila největší šlágr soutěže sudímu, který poslední dobou mezi elitou tolik nepískal.
V této sezoně Machálek v první lize rozhodoval jen duel 3. kola mezi Teplicemi a Plzní, při přestřelce 5:5 v závěru vyloučil hostujícího Dávida Krčíka.
V minulém ročníku Machálek jako hlavní odřídil v nejvyšší soutěži jen čtyři utkání. V první lize nicméně působí už třináctou sezonu, dosud mezi elitou odpískal 114 zápasů. V průměru uděluje 3,9 žluté karty na utkání a vylučuje jednoho hráče za pět duelů.
Machálkovými asistenty na pomezí o víkendu budou Jaroslav Kubr s Jiřím Křížem, u videa budou Jiří Adam s Michaelem Kvítkem.
Šlágr začne v neděli na Letné ve 20:00. Obhájce titulu Slavia vede neúplnou tabulku, Sparta ztrácí dva body a může pražského rivala v případě vítězství přeskočit.