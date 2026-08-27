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Chance Liga 2026/2027

Premiéra pro Machálka. Derby pražských S odřídí sudí s jediným zápasem v sezoně

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  16:11

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Sudí Jan Machálek uděluje žlutou kartu v utkání Slavia - Bohemians. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nedělní šlágr 6. kola první ligy mezi fotbalisty Sparty a Slavie překvapivě odřídí Jan Machálek, který jako hlavní sudí dosud rozhodoval v této sezoně nejvyšší soutěže jen jeden zápas. Čtyřicetiletý arbitr dostal pražské derby mezi elitou na starost poprvé v kariéře.

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Komise rozhodčích obvykle na derby nasazuje nejvytíženější rozhodčí, pod novým španělským předsedou Carlosem Closem Gómezem nicméně tentokrát svěřila největší šlágr soutěže sudímu, který poslední dobou mezi elitou tolik nepískal.

V této sezoně Machálek v první lize rozhodoval jen duel 3. kola mezi Teplicemi a Plzní, při přestřelce 5:5 v závěru vyloučil hostujícího Dávida Krčíka.

V minulém ročníku Machálek jako hlavní odřídil v nejvyšší soutěži jen čtyři utkání. V první lize nicméně působí už třináctou sezonu, dosud mezi elitou odpískal 114 zápasů. V průměru uděluje 3,9 žluté karty na utkání a vylučuje jednoho hráče za pět duelů.

Machálkovými asistenty na pomezí o víkendu budou Jaroslav Kubr s Jiřím Křížem, u videa budou Jiří Adam s Michaelem Kvítkem.

Šlágr začne v neděli na Letné ve 20:00. Obhájce titulu Slavia vede neúplnou tabulku, Sparta ztrácí dva body a může pražského rivala v případě vítězství přeskočit.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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