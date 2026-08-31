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Chance Liga 2026/2027

Derby a jeho dvanáct premiér. Slávistické nováčky podrželi lídři, sparťané si zvykají

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  13:05
Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti...

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě spolu s Davidem Mosesem. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Fotbalisté Slavie s trenérem Jindřichem Trpišovský slaví vítězství v derby nad...
Slávistický záložník Lukáš Provod slaví s fanoušky vítězství v derby proti...
Slávistický útočník Tomáš Chorý inkasuje žlutou kartu po skončení zápasu proti...
Fotbalisté Slavie s trenérem Jindřichem Trpišovským slaví vítězství v derby...
32 fotografií
V týdnu to bylo téma na Spartě i ve Slavii. Jak připravit nováčky na největší zápas ligy? „Derby je zátěžový test. První velká zkouška,“ vykládal Jindřich Trpišovský, kouč červenobílých. „To české navíc bývá jiné než některá zahraniční,“ přidal nový sparťanský kapitán Adam Karabec.

Šest nových tváří na každé straně.

Za Spartu hráli v největším českém zápase poprvé stopeři Guddal a Mbe Soh, záložník Macek, ofenzivní borci Alcócer s Brunesem i střídající Singhateh. Slávistickou premiéru v derby si na ligové scéně odkroutil mladý stoper Konečný a pak cizinci Nowak, Ouanda, Ayaosi a střídající N’Guessan.

Zkušenosti v derby

Kdo jich měl na hřišti víc?

SPARTA
Jakub Surovčík - 3. derby
Martin Suchomel - 4. derby
Tobias Guddal - premiéra
Loic Mbe Soh - premiéra
Matěj Ryneš - 10. derby
Roman Macek - premiéra
Santiago Eneme - 2. derby
John Mercado - 3. derby
Adam Karabec - 9. derby
Josimar Alcócer - premiéra
Jonatan Braut Brunes - premiéra

Jaroslav Zelený 14. derby (2 v dresu Slavie)
Ebrima Singhateh - premiéra
Andew Irving - 2. derby
Matěj Jurásek - 7. derby (6 v dresu Slavie)

SLAVIA
Jakub Markovič - 4. derby
Tomáš Vlček - 7. derby
David Zima - 13. derby
Mikuláš Konečný - premiéra
Štěpán Chaloupek - 4. derby
Wiktor Nowak - premiéra
Michal Sadílek - 4. derby
Lukáš Provod - 17. derby
Danijel Šturm - premiéra
Adonija Ouanda - premiéra
Emmanuel Ayaosi - premiéra

David Moses - 6. derby
Samuel Isife - 3. derby
Tomáš Chorý - 7. derby
Ivan Schranz - 15. derby
Ange N’Guessan - premiéra

Překvapení? Na straně Slavie rozhodně.

Vždyť kouč Trpišovský se před derby rád obrací na nejzkušenější hráče, i před nedělním soubojem dopředu uvažoval: „Před podobným zápasem hodně řešíte i věci, na které jindy tolik nekoukáte. Jakou mají hráči s derby zkušenost? Už ho někdy hráli? Doma? Venku? Obecně z nich ale sálá daleko větší odhodlání, takže se snažíte odhadnout, koho je potřeba ještě víc motivovat a koho naopak brzdit.“

Nakonec zvolil mix. A úspěšně, protože Slavia na Letné vyhrála 3:0.

„Tím, jakou sestavu nasadila, překvapila celou republiku, nejen nás,“ uznal pak kouč Brian Priske. Mluvil sice především o tahu se čtyřmi klasickými stopery, ovšem i na počet nováčků jeho slova docela dobře pasují.

Třeba vepředu měli slávisté tři hráče bez jakékoli zkušenosti s derby, zatímco na lavičce zůstali těžkými bitvami ozkoušení útočníci Chorý s Chytilem. „Hodně jsme se celý týden o důležitosti toho zápasu bavili. Kluci nejsou hloupí, takže to samovolně navnímali,“ ocenil slávistický brankář Markovič. A právě Nowak, Šturm a Ayaosi, kteří hráli proti Spartě za Slavii poprvé, svými góly o jednoznačném výsledku rozhodli.

„Z jejich mentality mám obrovskou radost,“ chválil Trpišovský. „Říká se, že nejtěžší zkouška je derby, kór venku. A všichni kluci ho zvládli.“

Hrálo se nejklidnější derby za poslední roky.

Žádné ostré souboje ani zákeřné fauly, žádné staré křivdy, které by na hřišti ožily. Kdyby střídající slávista Chorý po závěrečném hvizdu nenakopl balon na sparťanskou tribunu a pak před domácími fanoušky okatě neslavil s rukama nad hlavou, za což mu rozhodčí Machálek už po zápase udělil žlutou kartu, obešel se 318. souboj pražských S i bez obvyklých provokací.

Slávistický útočník Tomáš Chorý inkasuje žlutou kartu po skončení zápasu proti Spartě.

V devadesáti minutách jen tři žluté karty. Pár dohadů ohledně faulů nebo otočených rohů, ale žádná vyloženě sporná situace.

„I pro nás bylo důležité, aby se nováčci na derby správně naladili,“ souhlasil záložník Karabec, nový šéf domácí kabiny. „Kluci jsou hodně kvalitní a věřím, že nám v budoucnu dost pomůžou, ale je jasné, že si na sebe všichni musíme ještě zvyknout.“

Derby na tribunách nabídlo i společný boj za pyro. A také spousty urážek

Sparta totiž v létě rozhodla pro radikální řez, rozpustila osu týmu a za pochodu skládá novou. Třeba Mbe Soh hrál za Spartu vůbec poprvé a jeho stoperský kolega Guddal počtvrté. To Slavia měla všechny nováčky, které do derby poslala, k dispozici od prvního dne letní přípravy.

„V zápase jim pak pomohla páteř týmu: Zima, Sadílek, Provod a další,“ vyjmenoval Trpišovský.

Dodali zkušenosti, které Spartě na hřišti scházely.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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