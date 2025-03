Dohra pražského derby: Bořil postříkal fanouška vodou, zasáhla ochranka Slavie

Vzhledem k tomu, že incident ze závěru 313. derby zachytily i kamery a někteří fanoušci ho natáčeli na své mobilní telefony, je klidně možné, že celou věc na svém zasedání v příštím týdnu prošetří i ligová disciplinární komise.

Bořil v zápase nenastoupil a nebyl ani v nominaci. Po závěrečném hvizdu však i on v tmavé bundě vykročil směrem k fanouškům. Sparťani mezitím ve svých sektorech oslavovali vítězství, na které v ligovém derby čekali od května 2023.

Jeden z nich mával nad hlavou bílým kapesníkem, což je gesto, které při vítězných derby často opakuje Pavel Řehák, někdejší hráč Slavie a současný asistent trenéra Jindřicha Trpišovského. Bořilovi se chování diváka nelíbilo, přistoupil k němu blíž a vystříkl na něj vodu z plastové lahve.

Politý fanoušek se proti němu rozběhl, ale cestu mu zatarasil pořadatel v oranžové vestě, hned nato přiběhl i člen ochranky Slavie, který tým doprovází na každém utkání, a oba naráz povalil.

mega me bavil borec, co asi 10 min maval na vecne druhy kapesnikem 😄 pic.twitter.com/5e4GCKJkeY — Ondra (@ondrj_) March 8, 2025

Kdyby případ otevřela disciplinární komise, mohla by Bořila trestat například na základě paragrafu 44 disciplinárního řádu: „Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.“