Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Černej den, je mi do breku. Bývalý šéf kotle Slavie kritizuje i aktivní fanoušky

Autor:
  13:26
Slávistickému kotli šéfoval přes deset let, teď už dlouho dění na aktivní fanouškovské fotbalové scéně jen pozoruje. I proto Lukáše Valu, kterému se mezi slávisty říká Strašák, sobotní události zklamaly. „Černej den, stačilo počkat deb.... tři minuty,“ vyťukal v neděli na sociální síť X.

Nepočkali.

Fanoušci v sedmé nastavené minutě za stavu 3:2, který by jim v případě vítězství zajistil titul, vtrhli na hřiště. Někteří napadli sparťanské hráče, jiní si to namířili k hostujícímu kotli a zaházeli ho světlicemi.

Odrazuje vás chování fanoušků jako při derby od návštěv fotbalové ligy?

„Je mi líto hráčů, kteří to otočili a jezdili po pr...li. Je mi celkově strašně. Svůj podíl viny na tom neseme úplně všichni, kdo s tím mohl aspoň špetkou něco udělat,“ pokračoval Vala.

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
62 fotografií

V kotli Slavie šéfoval jedenáct let coby speaker, poté ve Slavii připravoval předzápasový program a fanoušci ho mohou slyšet při vyvolávání domácí sestavy.

Právě ze severní tribuny se fanoušci začali sypat jako první, když nejprve seskočili do betonového prostoru mezi sedačkami a trávníkem, načež jim někteří pořadatelé podivně začali uvolňovat cestu odstraněním LED stojanů. Brankové čáře se přibližovali čím dál víc a v jeden moment hřiště zavalili ze všech stran.

Slavii za to hrozí kromě vysoké pokuty až 10 milionů korun také zavření stadionu či kontumace sobotního derby, což by ještě zkomplikovalo boj o titul.

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

„Je mi normálně do breku,“ zakončil svůj příspěvek Vala.

V komentářích poté vysvětluje, že vinu podle něj nesou všichni. „Ti, kteří s tím mohli něco udělat, takže i tribuna Sever. Že tam mělo být X věcí jinak od klubu? Ano, mělo. Že to nezvládla organizačně TS? Ano, nezvládla. Že tam mám kamarády? Ano, mám. A mít budu. Kamarády neměním. A že bych měl skončit s tím, co tam dělám (v klubu nejsem nijak zaměstnaný, mám to jako koníček)? Pokud na tom bude větší shoda – skončím s tím,“ vypisoval bývalý šéf kotle.

Stesk fotbalového fanouška. „Strašák“ o lidskosti Trpišovského i VIP tribuně

Slavia už v neděli dopoledne oznámila prostřednictvím svého šéfa Jaroslava Tvrdíka interní opatření, včetně dočasného uzavření severní tribuny či prošetření fungování pořadatelské služby.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Aktualizujeme
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období,“ řekl klubový šéf Jaroslav...

10. května 2026  13:55

Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, řekl Tvrdík

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ještě před dalším nadstavbovým kolem už bude jasné, jestli se na středeční utkání s Jabloncem budou moci slávističtí příznivci vrátit na tribuny. A také, zda sobotní derby, které skončilo výtržnostmi...

10. května 2026  13:08,  aktualizováno  13:43

KOMENTÁŘ: Místo oslav titulu armagedon v Edenu. Proč?

Premium
Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Můžete se ptát stokrát, tisíckrát, milionkrát a stejně nepochopíte. Nedá se jakkoli rozumně vysvětlit, proč horda šílenců v sobotu večer zničila fotbalové derby a vlastnímu klubu skrečovala téměř...

10. května 2026  13:27

Černej den, je mi do breku. Bývalý šéf kotle Slavie kritizuje i aktivní fanoušky

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Slávistickému kotli šéfoval přes deset let, teď už dlouho dění na aktivní fanouškovské fotbalové scéně jen pozoruje. I proto Lukáše Valu, kterému se mezi slávisty říká Strašák, sobotní události...

10. května 2026  13:26

Šéf Sparty reaguje: Stupňovaná nenávist, vedení Slavie má na závěru derby podíl

Sparťanští fotbalisté opouští Eden poté, co fanoušci Slavie vtrhli na hřiště.

První reakce fotbalové Sparty na sobotní scény v derby na Slavii: „Události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči...

10. května 2026  12:06

Doufám, že to bude co nejlevnější, smál se Sojka po premiérovém gólu

Alexandr Sojka (Plzeň) slaví se spoluhráči proměněný přímý kop v 67. minutě...

Dal si krátký rozběh a z přímého kopu zakroutil levačkou míč do horního rohu branky. Třiadvacetiletý univerzál Alexandr Sojka si parádní trefou připsal první ligový gól v dresu Viktorie, když v 67....

10. května 2026  11:40

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

10. května 2026  11:04

Stavěli mi sochy, teď je bourají. Frťala o drsné kritice i údajné rezignaci

Fotbalisté Teplic slaví gól Johna Auty (vlevo).

Kritika se na něj a celé fotbalové Teplice valila jako tsunami, skláři a jejich trenér Zdenko Frťala se ale smést nenechali - sobotní domácí výhra 2:1 nad Baníkem, ligová po nekonečném čtvrt roce, je...

10. května 2026  10:45

Nepřijatelné! Titulární sponzor odsoudil výtržnosti v derby, fotbalu dává stamiliony

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk ve velké šanci hlavou nepřekonal brankáře...

Za své jméno v názvu fotbalové ligy platí stovky milionů ročně. Teď její logo nesou i sobotní výtržnosti v pražském derby. Sázková kancelář Chance chování fanoušků odsoudila a napadení několika...

10. května 2026  10:22

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

10. května 2026  9:38,  aktualizováno  10:15

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Absolutní šílenství v Praze, všímají si derby v zahraničí. Napadli Slováka! píší sousedé

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Nejen zahraniční média, ale také vlivné účty na sociálních sítích s miliony sledujících. Dopad závěru pražského derby je aktuálně nevyčíslitelný. „Šílené záběry! Stovky fanoušků Slavie vtrhly na...

10. května 2026  9:48

Chorý vs. Sörensen, do třetice už s červenou. Douděra pak sudím nadával

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Za normálních okolností by to byla jedna z hlavních událostí večera. Po vběhnutí slávistických fanoušků na hrací plochu ještě před závěrem derby, které se nakonec nedohrálo, ale poněkud zapadlo, že...

10. května 2026,  aktualizováno  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.