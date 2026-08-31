První liga s diváky ve studiu. K pražskému derby jich přišlo zhruba osmdesát

Do nového zázemí Oneplay Sport v pražském hotelu Stages jich přišlo zhruba osmdesát, stanice chtěla ve vysílání nejsledovanějšího utkání sezony zachytit jejich bezprostřední reakce.
„Derby patří k zápasům, u kterých emoce začínají dávno před výkopem. Právě proto chceme tentokrát propojit naše expertní studio s fanoušky a dostat jejich atmosféru do celého programu,“ uvedl před utkáním Marek Kindernay, ředitel Oneplay Sport.
Zápasové studio moderoval Davida Sobišek s experty Zdeňkem Folprechtem, Antonínem Rosou a Jakubem Podaným. Doplnila je reportérka Bára Mlýnková, se kterou se diváci podělili o předzápasové předpovědi a reakce na konečný průběh 318. derby pražských „S“.
„Bohužel jsme dostali lekci z produktivity. Každý výsledek je krutý, když prohrajete. Podle mě by Sparta nedala gól, ani kdyby hrála týden v kuse. Slavistickému trenérovi Trpišovskému to navíc takticky náramně vyšlo,“ reagoval fanoušek Sparty na výsledek 0:3.
Hlavním prvkem studia je panoramatická LED obrazovka s 16 miliony pixely. „Jde o jednu z největších proměn v naší historii a výrazný krok dopředu pro celou stanici. Díky multifunkčnímu řešení a panoramatické LED stěně můžeme studio využívat nejen pro pravidelné vysílání, ale také pro speciální formáty a komerční akce. Především ale chceme divákům nabídnout ještě atraktivnější sportovní obsah,“ popsal Kindernay.
Oneplay Sport však pro derby rozšířil i samotné vysílání utkání. Pro něj využil dvacet kamer, včetně dvou robotických, které se zaměřili na reakce trenérů. Další snímaly detaily vybraných hráčů. Nechyběl ani dron, který vysílání doplnil o letecké záběry letenského stadionu a jeho okolí.
Stanice Oneplay Sport 4 také nabídla přenos doplněný o detailní datový servis OPTA s rozšířenými statistikami obou týmů.