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Chance Liga 2026/2027

První liga s diváky ve studiu. K pražskému derby jich přišlo zhruba osmdesát

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  22:56
Fotbalové derby pražských „S“ ve studiu Oneplay Sport

Fotbalové derby pražských „S“ ve studiu Oneplay Sport | foto: Oneplay

Přezápasové vysílání fotbalového derby pražských „S“ ve studiu Oneplay Sport.
Přezápasové vysílání fotbalového derby pražských „S“ ve studiu Oneplay Sport.
Vysílací studio stanice Oneplay Sport během derby pražských „S“.
Choreo slávistických fanoušků v derby na Letné
16 fotografií
Moderátory a experty poprvé v historii vysílání fotbalové Chance Ligy přivítali přímo ve studiu diváci. Stanice Oneplay Sport si novinku připravila k nedělnímu pražskému derby mezi Spartou a Slavií. Fanoušci obou klubů sdíleli v novém studiu své názory a reagovali na průběh utkání. „Slavii to perfektně vyšlo,“ řekl jeden z přítomných diváků.

Do nového zázemí Oneplay Sport v pražském hotelu Stages jich přišlo zhruba osmdesát, stanice chtěla ve vysílání nejsledovanějšího utkání sezony zachytit jejich bezprostřední reakce.

„Derby patří k zápasům, u kterých emoce začínají dávno před výkopem. Právě proto chceme tentokrát propojit naše expertní studio s fanoušky a dostat jejich atmosféru do celého programu,“ uvedl před utkáním Marek Kindernay, ředitel Oneplay Sport.

Reportérka Bára Mlýnková s jedním z fanoušků fotbalové Sparty ve studiu Oneplay Sport.

Zápasové studio moderoval Davida Sobišek s experty Zdeňkem Folprechtem, Antonínem Rosou a Jakubem Podaným. Doplnila je reportérka Bára Mlýnková, se kterou se diváci podělili o předzápasové předpovědi a reakce na konečný průběh 318. derby pražských „S“.

„Bohužel jsme dostali lekci z produktivity. Každý výsledek je krutý, když prohrajete. Podle mě by Sparta nedala gól, ani kdyby hrála týden v kuse. Slavistickému trenérovi Trpišovskému to navíc takticky náramně vyšlo,“ reagoval fanoušek Sparty na výsledek 0:3.

Vysílací studio stanice Oneplay Sport během derby pražských „S“.

Hlavním prvkem studia je panoramatická LED obrazovka s 16 miliony pixely. „Jde o jednu z největších proměn v naší historii a výrazný krok dopředu pro celou stanici. Díky multifunkčnímu řešení a panoramatické LED stěně můžeme studio využívat nejen pro pravidelné vysílání, ale také pro speciální formáty a komerční akce. Především ale chceme divákům nabídnout ještě atraktivnější sportovní obsah,“ popsal Kindernay.

Oneplay Sport však pro derby rozšířil i samotné vysílání utkání. Pro něj využil dvacet kamer, včetně dvou robotických, které se zaměřili na reakce trenérů. Další snímaly detaily vybraných hráčů. Nechyběl ani dron, který vysílání doplnil o letecké záběry letenského stadionu a jeho okolí.

Stanice Oneplay Sport 4 také nabídla přenos doplněný o detailní datový servis OPTA s rozšířenými statistikami obou týmů.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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