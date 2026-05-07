Derby odpíská Rouček. U videa bude Radina, který vyloučil Chorého za plivnutí

Oba sudí patří k těm nejzkušenějším, které momentální listina nabízí.
Devětadvacetiletý Rouček je v lize sice teprve třetí sezonu, ale má za sebou už 75 zápasů. Včetně těch úplně nejnáročnějších.
Ve své premiérové sezoně dostal na starost derby v rámci čtvrtfinále domácího poháru v Edenu (2:3), které v prodloužení rozsekla penalta po ruce Tomáše Vlčka.
Sezonu na to už pískal derby ligové. Na jaře 2025 na Letné zvítězila Sparta 2:0 poté, co po intervenci videorozhodčího Rouček vyloučil Mojmíra Chytila za faul na brankáře Petera Vindahla. Zároveň nepískal faul Emmanuela Uchenny na Malicka Dioufa, kterému v pádu přisedl a nechtěně zlomil nohu. První žlutou kartu navíc tasil až v 88. minutě.
Od té doby se jako hlavní v pražském derby neobjevil. Vrací se po třech zápasech. U videa hlídal podzimní remízu 1:1 na Letné, při které se slávisté zlobili za chybně neudělenou červenou kartu za faul Patrika Vydry na Ivana Schranze.
V aktuální sezoně měl Rouček coby hlavní na starost celkem 22 utkání, ve kterých rozdal 87 žlutých a tři červené karty, odpískal také šest penalt. Nejvýrazněji se proti němu v září ohradila Plzeň, které vadilo příliš benevolentní posuzování ostrých zákroků, a podala oficiální protest.
V derby bude Roučkovi u videa pomáhat třiatřicetiletý Radina, který za pět sezon v lize řídil už 88 zápasů. V centrále na Brumlovce kontroloval v aktuální sezoně záznamy už čtrnáctkrát, včetně jarního derby v Edenu, které ovládla Slavia 3:1. Na VARu byl i při slávistické výhře 5:3 v Plzni.
Jarní zápas s Plzní (0:0) už řídil jako hlavní a vyloučil domácího Tomáše Chorého poté, co na doporučení videoasistenta zhlédl záběry a usoudil, že útočník poplival ležícího soupeře Sampsona Dweha.
Disciplinární komise však ponechala nejnižší jednozápasový trest proto, že čin podle ní nešlo jednoznačně prokázat.
Jak dopadne kooperace obou rozhodčích? Do derby jde Slavia s osmibodovým náskokem v čele. K zisku titulu jí stačí druhou Spartu porazit.