Chance Liga 2025/2026

Derby odpíská Rouček. U videa bude Radina, který vyloučil Chorého za plivnutí

  11:22
Pokud slávisté zvítězí, získají titul. Rozhodující utkání se Spartou v nadstavbě fotbalové ligy odřídí rozhodčí Karel Rouček, který už dvakrát boj odvěkých rivalů pískal. V obou případech byla šťastnější Sparta. U videa mu bude krýt záda Marek Radina, jenž v Edenu nedávno vyloučil Tomáše Chorého v utkání s Plzní.
Rozhodčí Karel Rouček ukazuje Angelu Preciadovi žlutou kartu.

Rozhodčí Karel Rouček ukazuje Angelu Preciadovi žlutou kartu. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Rozhodčí Karel Rouček řeší s kapitány Baníku a Karviné situaci po neodpískané...
Plzeňský záložník Tomáš Ladra (vpravo) inkasuje žlutou kartu v utkání proti...
Sudí Karel Rouček uděluje slávistovi Mojmíru Chytilovi žlutou kartu v derby se...
Rozhodčí Karel Rouček vytahuje žlutou kartu v utkání Plzně proti Slavii.
Oba sudí patří k těm nejzkušenějším, které momentální listina nabízí.

Devětadvacetiletý Rouček je v lize sice teprve třetí sezonu, ale má za sebou už 75 zápasů. Včetně těch úplně nejnáročnějších.

Ve své premiérové sezoně dostal na starost derby v rámci čtvrtfinále domácího poháru v Edenu (2:3), které v prodloužení rozsekla penalta po ruce Tomáše Vlčka.

Sezonu na to už pískal derby ligové. Na jaře 2025 na Letné zvítězila Sparta 2:0 poté, co po intervenci videorozhodčího Rouček vyloučil Mojmíra Chytila za faul na brankáře Petera Vindahla. Zároveň nepískal faul Emmanuela Uchenny na Malicka Dioufa, kterému v pádu přisedl a nechtěně zlomil nohu. První žlutou kartu navíc tasil až v 88. minutě.

Od té doby se jako hlavní v pražském derby neobjevil. Vrací se po třech zápasech. U videa hlídal podzimní remízu 1:1 na Letné, při které se slávisté zlobili za chybně neudělenou červenou kartu za faul Patrika Vydry na Ivana Schranze.

Sudí Karel Rouček uděluje slávistovi Mojmíru Chytilovi žlutou kartu v derby se Spartou. Po kontrole u videa ji však zrušil a vyloučil ho.

V aktuální sezoně měl Rouček coby hlavní na starost celkem 22 utkání, ve kterých rozdal 87 žlutých a tři červené karty, odpískal také šest penalt. Nejvýrazněji se proti němu v září ohradila Plzeň, které vadilo příliš benevolentní posuzování ostrých zákroků, a podala oficiální protest.

V derby bude Roučkovi u videa pomáhat třiatřicetiletý Radina, který za pět sezon v lize řídil už 88 zápasů. V centrále na Brumlovce kontroloval v aktuální sezoně záznamy už čtrnáctkrát, včetně jarního derby v Edenu, které ovládla Slavia 3:1. Na VARu byl i při slávistické výhře 5:3 v Plzni.

Jarní zápas s Plzní (0:0) už řídil jako hlavní a vyloučil domácího Tomáše Chorého poté, co na doporučení videoasistenta zhlédl záběry a usoudil, že útočník poplival ležícího soupeře Sampsona Dweha.

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského soupeře.

Disciplinární komise však ponechala nejnižší jednozápasový trest proto, že čin podle ní nešlo jednoznačně prokázat.

Jak dopadne kooperace obou rozhodčích? Do derby jde Slavia s osmibodovým náskokem v čele. K zisku titulu jí stačí druhou Spartu porazit.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Baníkovská naděje Drozd: První start v lize mám, teď se soustředím hlavně na sebe

Ostravský útočník Šimon Drozd se raduje z gólu, který dal Opavě.

Drozd je z historie fotbalistů ostravského Baníku známé jméno. Obránce Peter Drozd s týmem vybojoval v roce 2004 titul. Útočník reprezentace do 19 let Šimon Drozd má kariéru před sebou. „S Peterem...

6. května 2026  9:45

POHLED: Španělský šéf arbitrů? Změna, jež se čekala. Kovařík ale nebyl hlavní potíž

Premium
Carlos Clos Gómez, nový předseda komise rozhodčích FAČR, na tiskové konferenci.

Zase jeden den, který zatřásl českým fotbalem. Tentokrát dokonce dvakrát během několika hodin. Stíhali jste to vůbec sledovat? Kolem oběda vypustila třaskavou zprávu etická komise, která odhalila...

6. května 2026

