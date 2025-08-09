Pardubický kouč Němeček: Derby bude emočně vypjatější než obvykle

„Nejen já na všechny apeluji, že půjde o emočně daleko vypjatější utkání, než bývá zvykem. Pro hráče, pro fanoušky. Moc se na to těším,“ přisvědčil Němeček. „Derby je pro mě úplně skvělá záležitost. V hradeckém klubu znám spoustu lidí, určitě nás tam čeká super zápas,“ dodal.
Derby v loňské sezoně:
6. kolo 24. srpna 2024
20. kolo 1. února 2025
Celková bilance Pardubic v ligových derby od podzimu 2021: 3–2–3, skóre 7:10
A Pardubice jej v podstatě za každou cenu potřebují zvládnout. Čtvrtá prohra v řadě na prahu nové sezony už by mohla přinést značnou nervozitu. I sám Němeček tuší, že po přetěžkém úvodu sezony by jeho tým měl zužitkovat první měření s „vyrovnanějším“ soupeřem ze dna tabulky. Votroci totiž v prvních třech kolech uzmuli pouhý jeden bod.
„Připravovali jsme se na ten zápas velmi svědomitě. V aktuálním rozpoložení obou soupeřů v něm není favorit, bude rozhodovat pouze aktuální forma hráčů na hřišti,“ tušil Němeček.
Hru soupeře s kolegy poctivě nakoukával, drobným zádrhelem však může být červená karta pro Daniela Horáka v posledním utkání Hradce v Jablonci (0:2).
„Asi to trochu zamíchá sestavou, takže uvidíme, s čím na nás Hradec nastoupí. Všechno jsme se ale snažili nastudovat a budeme chtít soupeře překvapit. Věřím, že se pro nás chystá nějaký bodový zisk. Nejlépe plný,“ přál si Němeček.
|
O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou
Klíčová podle něj bude i podpora pardubických fanoušků, kteří již do Hradce plánují autobusový výjezd.
„Chtělo by to, aby jich přijelo co nejvíc. Vidět červenobílé barvy na hradeckém stadionu je moc příjemné. A kdyby se povedlo domácí překřičet? Tahle podpora je k nezaplacení,“ nabádal příznivce Němeček.
Pardubice se v Hradci chtějí odrazit především od vcelku povedené první půle se Spartou (1:3).
Pod lízátky Pardubice naposledy v Hradci Králové nastoupily letos v únoru. Zahajovaly jarní fázi sezony, prohrály však vysoko 0:3.