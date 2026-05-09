Disciplinárka mimořádně zasedne už v neděli. Rozhodne o kontumaci derby?

Případ bude komise posuzovat na základě všech relevantních podkladů.
Co říkají řády?
„Klub, který jako organizátor utkání nezajistí, aby bylo neoprávněným osobám zamezeno ve vstupu na hrací plochu nebo do prostor vyhrazených družstvům nebo delegovaným osobám; bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 Kč, odehráním utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu; vedle peněžité pokuty může být klub v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo jej není možné vůbec zahájit, potrestán též kontumací utkání.“
Zdroj: Disciplinární řád FAČR
„Zejména zápisu o utkání, zpráv delegovaných osob a dalších dostupných materiálů, a to včetně možných sportovních dopadů vyplývajících z příslušných předpisů,“ uvedla LFA.
Jaký může být osud nedohraného derby? Slavii hrozí drastická pokuta, případně uzavření stadionu a kontumační porážka 0:3, čímž by si zkomplikovala boj o titul, od kterého byla tři a půl minuty.
Vedla 3:2 a sparťanská snaha o vyrovnání se měnila v křeč.
Jenže její fanoušci vtrhli na hřiště a napadli tři sparťanské hráče: gólmana Surovčíka, obránce Martince a útočníka Vojtu.
„Závěr utkání mezi Slavií a Spartou a chování domácích fanoušků, kteří před závěrečným hvizdem nejen vnikli na hrací plochu, ale zároveň napadli hráče soupeře, považuje Ligová fotbalová asociace za naprosto neakceptovatelný incident, který se absolutně neslučuje s hodnotami a principy, na nichž profesionální fotbal stojí,“ píše se v prohlášení Ligové fotbalové asociace.
„Fyzické útoky na hráče, členy realizačních týmů či další aktéry utkání představují překročení hranice, o níž jsme byli přesvědčeni, že v českém profesionálním fotbale nemůže nastat. Ze strany LFA takové jednání nebude za žádných okolností tolerováno. Emocionálně vypjatá atmosféra ani sportovní rivalita nikdy nemohou sloužit jako omluva pro podobné chování. Profesionální fotbal musí zůstat bezpečným prostředím pro všechny účastníky utkání i návštěvníky stadionů.“
Asociace dále říká, že je připravena poskytnout policii maximální součinnost při identifikaci osob, které se na napadení hráčů podílely. „A podporuje důsledné vyvození odpovědnosti vůči všem viníkům.“
„To, co se odehrálo, poškozuje celý český fotbal, jeho kluby, soutěž i drtivou většinu slušných fanoušků, kteří na stadion přicházejí vytvářet atmosféru v rámci pravidel, respektu a podpory svého klubu,“ stojí v prohlášení.
Vyjádření předsedy FAČR Davida Trundy
„Derby má být svátkem fotbalu. To, co jsme ale viděli v závěru utkání, do fotbalu rozhodně nepatří. Vniknutí fanoušků na hrací plochu a další incidenty poškozují český fotbal, kluby i drtivou většinu slušných fanoušků. Naší absolutní prioritou musí být bezpečnost hráčů, realizačních týmů, rozhodčích i všech návštěvníků stadionu. Jakékoliv ohrožení aktérů utkání je nepřijatelné. Fotbalová asociace České republiky bude situaci aktivně řešit v úzké součinnosti s Ligovou fotbalovou asociací, kluby i bezpečnostními složkami a uděláme maximum pro to, aby se podobné situace neopakovaly. Emoce k fotbalu patří, ale hranice musí být jasně dané. Bezpečnost a respekt musí zůstat základem každého utkání.“
Zdroj: sociální síť X