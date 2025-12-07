Karviná měla jen v prvním poločase pět šest obrovských šancí.
„Nepodařilo se mi dostat balon pod kontrolu, to je celý problém,“ posteskl si Samko po remíze 0:0. „Pokud by se mi to podařilo, byl bych králem situace. To bych si mohl vybrat, kam chci dát gól. Jenže balon mi skákal, takže v ten moment mi už nezbývalo nic jiného, když jsem se blížil k bráně, než vystřelit.“
Podobných situací jste měli zejména v prvním poločase více. Proč jste ani jednou neuspěli?
Asi... Nevím. Měli jsme zápasy, kdy jsme dali gól z ničeho. Dnes jsme měli v prvním poločase pět šest příležitostí a nevyužili je. Možná se nám dostalo do hlavy, že jsme předchozí zápasy s Hradcem Králové (4:3) a ve Zlíně (3:1) vyhráli s lehkostí a dávali góly.
Ostravský trenér Tomáš Galásek přiznal, že počítal s tím, že když jste nyní na vlně, že byste mohli Baník podcenit.
Ne, to vůbec. Je to derby, a to chce každý zvládnout. Věděli jsme, že hráči Baníku budou od první minuty žrát trávu. A také si uvědomujeme, že Baník má kvalitní fotbalisty. I tak si myslím, že jsme byli celý zápas lepší.
Přesto, nezatrnulo vám, když ve druhé půli hostující Michal Kohút dal gól, který rozhodčí Dalibor Černý neuznal kvůli falu na vašeho obránce Jana Chytrého?
Z mé pozice jsem hned věděl, že tam byl loket v obličeji. I když se situace dohrávala, nepochyboval jsem, jak dopadne.
Na začátku sezony jste porazili Baník 2:1 ještě s Davidem Plankou v sestavě. Nyní stál proti vám. Jaké bylo setkání?
Plácli jsme si, lehce se pohecovali. Rád jsem ho viděl a těší mě, že se mu herně v Baníku daří, sedlo mu to tam. Je to mladý kluk, má před sebou velkou kariéru. V Baníku je jeden z nejlepších, tahoun, i když dnes tolik vidět nebyl.
Dostáváte po jeho odchodu na hřišti více prostoru?
Přece jen hrajeme trochu na jiných pozicích. On je více s míčem, já blíže bráně. Ten rok a čtvrt se mi s ním hrálo dobře, protože jsem věděl, že mě hledá. Vyhovovali jsme si. Jeho odchod byl pro nás oslabení, protože jsme si na něj už zvykli, věděli jsme, co dokáže, že má fantastickou kopací techniku.
V této sezoně jste poprvé hráli před vyprodanými tribunami, na nichž bylo 4 833 diváků. Jaké to bylo?
Bylo to fantastické. Samozřejmě, že přijelo dost baníkovských fanoušků, ale atmosféra byla skvělá.
Podáváte výborné výkony, takže už se řeší, kdo z vašich spoluhráčů v čele s Dávidem Krčíkem v zimě odejde. Nebojíte se, že budete oslabeni?
Každému přeju, aby se posunul, co nejvýše. Fotbal hrajeme, protože nás baví, chceme dosáhnout co nejvíc, takže pokud má někdo možnost někam jít, ale nevím, kdo to bude, tak to jen ukazuje na to, že na to má. Řekl bych, že hrajeme jeden z nejlepších fotbalů v lize a jestli některé individuality jsou schopné jít do evropských pohárů, do reprezentací, ať jdou.
Neobáváte se, jak se případné odchody projeví na vašich jarních výkonech?
Jsme semknutí, máme skvělou partu, takže nemám obavy, když odejdou třeba dva tři hráči, že je nebudeme schopni nahradit a hrát fotbal jako dosud. Každý hráč má jiné přednosti a slabiny. Věřím, že i na jaře budeme podávat výkony jako na podzim.