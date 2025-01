Na jaře chci být efektivnější, přeje si karvinský záložník Samko

„Na jaře chci být hlavně efektivnější, protože to mi na podzim chybělo nejvíce,“ uvědomuje si čtyřiadvacetiletý středopolař, který přišel z Hradce Králové, byť minulou sezonu hostoval v druholigovém Varnsdorfu.

Karvinští po návratu ze soustředění v turecké Antalyi už opět trénují v domácích podmínkách. Přípravu zakončí dnes, kdy na Městském stadionu od 13.00 hostí Banskou Bystrici. A o týdne později ve 13.30 už v lize přivítají Teplice.

„Trénovat v Turecku bylo fajn, lepší než tady v té zimě,“ řekl Samko. „Věříme, že jaro zvládneme a budeme do desátého místa. Pokud ale budeme dostatečně produktivní.“

Na slabší koncovku může žehrat nejen Samko, ale celý tým, byť loňský rok po sedmi zápasech, v nichž vstřelil jen jednu branku, zakončil remízou 3:3 v Praze s Bohemians 1905.

„Ode mne tomu chyběly góly, protože šance jsem měl, takže v tom chci být lepší,“ prohlásil Denny Samko. „Dost zápasů jsem ale odehrál ve slušné kvalitě.“

Čím to, že většinu svých příležitostí neproměnil?

„Možná šlo o to, abych si na soutěže zvykl. Přece jen první liga je rychlejší než druhá, kterou jsem hrál předtím,“ odpověděl. „Svou roli asi sehrála i rychlost rozhodování a také nějaká moje technická nedostatečnost, třeba když jsem měl balon na levou nohu... Některé akce jsem mohl vyřešit lépe.“

Každopádně si pochvaluje, že mu minulý půlrok hodně pomohl, aby se v nejvyšší soutěži adaptoval. „Fyzicky se cítím dobře, pohyb je v pohodě, z toho pohledu ligu zvládám,“ usmál se Samko.

Byť jsou Karvinští po 19 kolech základní části jedenáctí, mužstvo na podzim šlapalo. Na šestou Mladou Boleslav ztrácí jen pět bodů.

„Když jsem se dozvěděl, že sem jde pan Hyský,“ zmínil Samko trenéra Martina Hyského, „tak jsem očekával, že Karviná bude chtít hrát technický a nátlakový fotbal.“

Trenér karvinských fotbalistů Martin Hyský během ligového duelu na Spartě.

Solidní výkony si však vybraly daň, jelikož ze základní sestavy odešli záložníci David Moses do pražské Slavie a Amar Memić do Plzně. A Karvinští čekají, zda se jim ze Slavie vrátí další středopolař Ioannis Botos, jehož měli na hostování.

„Je to zásah,“ komentoval změny v kádru Denny Samko. „S tím, že odejde Moses, jsme už počítali. Amar bude chybět, posledních pět šest zápasů měl výbornou formu. A Boty prokazoval svoje kvality celý půlrok, ačkoliv nedal gól, měl hodně asistencí. Pokud by se už nevrátil, ty jeho přihrávky by nám scházely.“

Přesto Samko věří, že si mužstvo i s obměněnou sestavou poradí.

„Během podzimu jsme se posunuli dál. Principy hry, které od nás chce pan Hyský, jsou na hřišti znát. Víme, že když pokyny plníme, tak to přináší úspěch,“ konstatoval Denny Samko.