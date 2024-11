Podruhé na hrotu a hned hattrick. Myslel jsem na něj už o poločase, říkal Višinský

„Všichni jako rozdílového hráče Liberce vnímají Hlavatého, ale Víša ho jednoznačně zastínil. Předvedl skvělý výkon, hattrick mluví za všechno. Výjimečné na něm je, že kromě talentu, kvality a rychlosti je charakterově skvěle vybavený. Je vnímavý a herně inteligentní,“ pochválil Janotka.

První gól Olomouci vstřelil Višinský po hrubé chybě gólmana Sigmy Koutného, poté mu před prázdnou bránu naservíroval míč právě Hlavatý a třígólové představení zkompletoval jedenadvacetiletý útočník či záložník po geniálním centru Preislera.

„O poločase jsem už měl hattrick v hlavě,“ připustil Višinský po zápase. „V životě jsem nedal v lize dva góly, takže když jsem dal druhý, hned jsem začal myslet i na ten třetí,“ dodal hrdina střetnutí, díky kterému Liberec přehrál Olomouc 4:1.

Vypadlo to, že vám střela před první gólem příliš nesedla. Jak jste situaci viděl vy?

Trenéři do mě hustí, abych střílel. Nevystřelíš, nedáš gól. Jistě, byl to šťastný gól, ale jsem za něj rád. Hodně mi pomohl, ulevilo se mi. Všechno ze mě spadlo, pak už jsem doufal, že dám ještě nějaký. I na mužstvo to určitě mělo uklidňující efekt, rychlý gól vždy pomůže, navíc se nám v posledních zápasech moc nedařilo, takže je super, že jsme zabrali.

Druhý gól jste stihl ještě do přestávky, třetím jste uzavíral gólový výčet Slovanu. Jak se zrodily zbylé trefy?

Na druhý gól mi přihrával Míša Hlavatý. U něj vím, že vždycky hledá nějakou nadstandardní přihrávku. A udělal to zase. Šel jsem na blind, naštěstí to ke mně prošlo a dával jsem to do prázdné brány. Co se třetího gólu týče, vím, že Preska má dobrý centr, takže trenér na nás vždycky apeluje, ať jsme hlavně ve vápně a nabíháme. Možná i se štěstím se to proplazilo až ke mně na zadní tyč a zase jsem to doťukl do prázdné brány. Takže chci poděkovat zejména přihrávajícím.

Liberecký Denis Višinský během utkání proti Olomouci.

Výsledek 4:1 vypadá jednoznačně. Byl to na Andrově stadionu jednoduchý zápas?

Určitě bych neřekl, že to byl snadný zápas. Bylo to těžké, ale to co nás v minulém zápase trápilo, čili koncovka, v tom jsme se zlepšili a byli jsme efektivní. Navíc kluci v obraně skvěle bránili celý zápas. Výsledek možná vypadá jednoznačně, ale byl to těžký duel.

Co tedy rozhodlo?

Dobře jsme do zápasu vstoupili, nejvíce určující byl asi první, rychlý gól. První poločas byl hodně bojovný, hra obou týmů stála na obraně. Měli jsme za úkol chodit do brejků, to se podařilo, skórovali jsme ještě jednou. V šatně jsme se shodli, že klíčové bude, jak vstoupíme do druhé půle, což se nám nakonec povedlo skvěle, protože jsme dali gól na 3:0. A pak už to byl klidnější konec.

Trenér Radoslav Kováč změnil oproti minulým zápasům rozestavení, ze zálohy jste se posunul na hrot, navíc ve formaci 4-4-2. Sedí vám to?

Hrál jsem to takhle už minulé kolo proti Hradci, kdy jsem na hrotu nastoupil vůbec poprvé v kariéře. Jsem rád, že mi to takhle sedlo, uvidíme, jestli to takhle bude pokračovat.

Liberec zároveň vypadal mnohem důraznější a soubojovější než v předchozích zápasech, kde se vám tolik nedařilo.

Po pohárovém fiasku v Hlučíně jsme si řekli, že musíme začít od základů, což jsou souboje, obrana a poctivá defenziva. Udrželi jsme dvakrát čisté konto. Do útoku se nám tolik nedařilo, ale teď jsme to snad konečně zlomili. Doufám, že se to odrazí i v dalších zápasech.

Nemáte ale jednoduchý los, v neděli hrajete na Slavii, pak vás ještě čeká výjezd do Boleslavi, domácí zápas s Teplicemi a do konce roku ještě venku Pardubice. Věříte, že výkon v Olomouci pro vás bude pomyslný odrazový můstek?

Doufám v tom. Snad i teď na Slavii se nám podaří bodovat a navážeme na výkon i výsledek z Olomouce.