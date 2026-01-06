Chance Liga 2025/2026

Za půl roku ve Slavii. Přijď jako buldok a vůdce, slyšel Halinský od Trpišovského

Ondřej Bičiště
  13:00
Vysněný scénář fotbalového stopera Denise Halinského: na jaře pomůže Teplicím udržet pozici ve střední ligové skupině, v létě se přesune do Slavie, kde zabojuje o místo v základní sestavě. „Cítím, že mě čeká asi nejdůležitější půlrok kariéry,“ tuší dvaadvacetiletý talent.
Denis Halinský na zahajovacím tréninku Teplic.

Denis Halinský na zahajovacím tréninku Teplic. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Kouč Zdenko Frťala, Denis Halinský a Jakub Emmer na začátku zimní přípravy...
Denis Halinský (vlevo) z Teplic a Vlastimil Daníček (Slovácko) v souboji o míč.
8 fotografií

Před Vánocemi prodloužil smlouvu v Edenu až do června 2030, ale zároveň se protáhlo jeho úspěšné hostování v Teplicích. Na Stínadlech, kde se vypracoval v klíčového muže defenzivy, zůstane do léta. „Ve Slavii je teď přeplněno, takže to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Nechtěl jsem odcházet v půlce sezony od rozdělané práce, dobře jsme to rozjeli, teď to ještě dotáhnout. Nechceme skončit ve skupině o udržení, ale pohlídat si střed,“ přeje si Halinský, aby skláři zůstali v elitní ligové desítce.

Teplice posílí „Zlatan“ z Ostravy. Trénuje s nimi už i slávista Fully

Slavia si ho chtěla vzít na soustředění do Španělska, ale nakonec se hlásil hned na startu zimní přípravy na Stínadlech. „Přišlo mi to takové hloupé, chtěl jsem být od začátku s Teplicemi. Pod trenérem Frťalou jsem strašně moc vyrostl a ještě vyrůst můžu,“ věří obránce se 68 ligovými starty.

Na teplického kouče nedá dopustit. „Nastavil mi nějakou cestu, co po mně chce. A hlavně mě naučil být vůdčí osobností. Celou dobu jsem věděl, že to v sobě mám, ale až on to ve mně probudil, teď se cítím fantasticky.“

Halinský podepsal ve Slavii smlouvu do léta 2030.

Halinský a Vlastimil Daníček v souboji o míč.

A vidí to i Slavia, která si nadějného hráče pojistila dlouholetým kontraktem. „Věděl jsem o tom, že se tam o mně mluví, což mi dodalo ještě víc sebevědomí. Slavia má se mnou dlouhodobou vizi a Teplice mi v tom pomáhají,“ děkuje autor jedné ligové branky.

I kouč Jindřich Trpišovský Halinskému doporučoval, aby si ještě protáhl své působení na Stínadlech. A rozdal mu také úkoly, které má do návratu na Slavii splnit. „Chce, abych byl ještě větší buldok, abych šel víc do soubojů. A mám dál pracovat na tom, abych byl vůdčí osobností, to se mu líbí,“ prozradil bratranec teplického kapitána Michala Bílka.

Rezek nároďáku pomůže, věří Frťala. Vachouškovi přeje postup se Zbrojovkou

Ve Slavii by mohl v létě nahradit Štěpána Chaloupka, který rovněž prošel Teplicemi a nyní se o něj zajímají zahraniční kluby. „Kdybych nevěřil tomu, že zabojuju o základní sestavu, tak bych se Slavií smlouvu neprodlužoval. Jsem přesvědčený, že se tam prosadit můžu,“ věří Halinský.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Sledujeme online
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

6. ledna 2026

Chelsea má nového trenéra. Dle očekávání přichází Rosenior ze Štrasburku

Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Příliš dlouho bez trenéra nebyli. Fotbalisty Chelsea nově povede jedenačtyřicetiletý anglický kouč Liam Rosenior, jenž přichází ze Štrasburku. V Londýně podepsal smlouvu do roku 2032 a premiéru si...

6. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:32

Dostane tři roky, slibovali. Tak ne, Amorim končí. A United už zase tápou. Proč?

Premium
Rúben Amorim, trenér fotbalistů Manchesteru United, sleduje výkon svých...

Všimli jste si, že jsou na tom úplně stejně? Osm výher. Sedm remíz. Pět porážek. Jedenatřicet bodů. A taky vyhazov pro trenéra během posledního týdne. Chelsea se s Enzem Mareskou rozloučila v první...

6. ledna 2026

Dokonale zapadá, pochvalují si v Liberci nového obránce. Chci být lídr, říká Drakpe

Augustin Drakpe pózuje na libereckém stadionu.

Už bez bývalé opory Michala Hlavatého, zato s nováčky Vojtěchem Sychrou a Augustinem Drakpem se v pondělí po dovolené sešli fotbalisté Liberce. Doma se příliš neohřejí, už ve středu odlétají do...

6. ledna 2026  11:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Sledujeme online
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. ledna 2026  11:39

Kim? Musí na vojnu, říká Skuhravý. Kouč řeší spíš systém než Lewandowského

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Nový asistent trenéra Václav Stráník, navrátilec z vlašimského hostování Štěpán Beran a uzdravený ofenzivní univerzál Pavel Juroška. To jsou zatím jediné „posily“ fotbalistů Slovácka pro jarní řež o...

6. ledna 2026

Egypt zvládl osmifinále Afrického poháru národů v prodloužení, výhru pečetil Salah

Mohamed Salah poté, co dal gól v prodloužení osmifinále Afrického poháru národů.

Fotbalisté Egypta postoupili na africkém šampionátu v Maroku do čtvrtfinále po výhře nad Beninem 3:1 po prodloužení. Držitelé rekordních sedmi triumfů z Afrického poháru národů se v dalším duelu...

5. ledna 2026  20:22,  aktualizováno  22:17

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  22:08

Sadílek po třech a půl letech opouští Spartu, odchází do polského Zabrze

Záložník Lukáš Sadílek posílil Górnik Zabrze.

Potká se s početnou českou kolonií, vždyť v polském Górniku Zabrze na něj čekají další tři krajané. Čtvrtým členem je nově devětadvacetiletý záložník Lukáš Sadílek, který po třech a půl letech...

5. ledna 2026  21:07

Zájem Slavie byl vysilující, popsal Kliment. Frydrych? Nechali jsme situaci uležet

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

V minulé sezoně se v Sigmě stal hvězdou. Z nechtěného útočníka v Plzni si Jan Kliment vykopal nominaci do reprezentace i titul ligového krále střelců. K tomu navíc dopomohl k triumfu Olomouce v MOL...

5. ledna 2026  20:10







