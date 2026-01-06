Za půl roku ve Slavii. Přijď jako buldok a vůdce, slyšel Halinský od Trpišovského

Před Vánocemi prodloužil smlouvu v Edenu až do června 2030, ale zároveň se protáhlo jeho úspěšné hostování v Teplicích. Na Stínadlech, kde se vypracoval v klíčového muže defenzivy, zůstane do léta. „Ve Slavii je teď přeplněno, takže to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Nechtěl jsem odcházet v půlce sezony od rozdělané práce, dobře jsme to rozjeli, teď to ještě dotáhnout. Nechceme skončit ve skupině o udržení, ale pohlídat si střed,“ přeje si Halinský, aby skláři zůstali v elitní ligové desítce.
Slavia si ho chtěla vzít na soustředění do Španělska, ale nakonec se hlásil hned na startu zimní přípravy na Stínadlech. „Přišlo mi to takové hloupé, chtěl jsem být od začátku s Teplicemi. Pod trenérem Frťalou jsem strašně moc vyrostl a ještě vyrůst můžu,“ věří obránce se 68 ligovými starty.
Na teplického kouče nedá dopustit. „Nastavil mi nějakou cestu, co po mně chce. A hlavně mě naučil být vůdčí osobností. Celou dobu jsem věděl, že to v sobě mám, ale až on to ve mně probudil, teď se cítím fantasticky.“
A vidí to i Slavia, která si nadějného hráče pojistila dlouholetým kontraktem. „Věděl jsem o tom, že se tam o mně mluví, což mi dodalo ještě víc sebevědomí. Slavia má se mnou dlouhodobou vizi a Teplice mi v tom pomáhají,“ děkuje autor jedné ligové branky.
I kouč Jindřich Trpišovský Halinskému doporučoval, aby si ještě protáhl své působení na Stínadlech. A rozdal mu také úkoly, které má do návratu na Slavii splnit. „Chce, abych byl ještě větší buldok, abych šel víc do soubojů. A mám dál pracovat na tom, abych byl vůdčí osobností, to se mu líbí,“ prozradil bratranec teplického kapitána Michala Bílka.
Ve Slavii by mohl v létě nahradit Štěpána Chaloupka, který rovněž prošel Teplicemi a nyní se o něj zajímají zahraniční kluby. „Kdybych nevěřil tomu, že zabojuju o základní sestavu, tak bych se Slavií smlouvu neprodlužoval. Jsem přesvědčený, že se tam prosadit můžu,“ věří Halinský.