Hradecký Donát touží navázat na reprezentaci i v lize

V Českých Budějovicích totiž byl u toho, kdy český tým vstoupil do kvalifikace ME dvěma výhrami. Nejprve 1:0 nad Slovinskem, poté 4:0 nad Albánií.

S vítězným pocitem v neděli vyrazí bojovat devatenáctiletý talent znovu, tentokrát k prvoligovému zápasu, v němž se Hradec pokusí navázat na výhru 1:0 nad Plzní, kterou vybojoval před právě skončenou reprezentační pauzou.

„Doufám, že odvezeme tři body, jako se nám to teď povedlo dvakrát s reprezentací,“ přeje si stoper, jenž s výjimkou poslední čtvrthodiny zápasu na hřišti Slovácka zatím odehrál v ligových utkáních Hradce plný počet minut.

Donát tak byl u první výhry Hradce v letošním prvoligovém ročníku, kterou se nováček nejvyšší soutěže naladil na cestu k utkáním v první letošní reprezentační přestávce.

Pro Donáta byla o to příjemnější, že se prosadil do týmu, který má být výkladní skříní české fotbalové budoucnosti. „Bylo to pro mě něco nečekaného. Na reprezentace jsem jezdil málo, teď najednou na jedenadvacítku, navíc na kvalifikaci. Byl to zážitek na celý život. Sešli jsme se dobrá parta, nikdo nevyčníval, sedlo si to,“ sděluje pocity, s kterými se v týdnu vrátil z Českých Budějovic.

Budějovice - Hradec v neděli od 14 hodin ONLINE

Při nedělním návratu do Budějovic, tentokrát však k fotbalu prvoligovému, čeká těžkou práci. „S reprezentací jsme byli favoritem, teď tam jedeme jako rovnocenný soupeř. Bude to náročnější a soubojovější zápas,“ předpokládá fotbalista, jenž k utkání pojede s prodlouženou smlouvou v Hradci. Po návratu z reprezentační akce tam totiž své angažmá prodloužil hned o čtyři roky. „Dostal jsem prostor ke zlepšování. Čtyři roky tvrdé práce na tom, abychom dosáhli cíle, který mám,“ komentoval svůj významný sportovní krok.

Právě Donát, pokud se podle očekávání objeví v základní sestavě Hradce, proti sobě bude v Českých Budějovicích mít hodně kvalitní útočníky. Toho posledního, Nizozemce Van Burena, přivedlo vedení klubu z jihu Čech až v tomto týdnu. Hráč Slavie zde stejně jako v minulé sezoně bude hostovat.

„Výrazně k lepšímu se změnila ekonomická situace, což se projevilo na tom, že přišli Mihálik, Hora, naposledy Van Buren… To jsou v naší lize nadstandardní hráči a Van Buren přinese rychlost, náběhy za obranu a zkušenost,“ řekl k posledním událostem v klubu nedělního soupeře Stanislav Hejkal, asistent hlavního hradeckého kouče Koubka, „vstup do soutěže neměli takový, jaký si představovali, ale poslední tři kola si to sedlo, je to velmi nebezpečný soupeř.“

Hradec ale v tomto souboji také má co nabídnout. Především fakt, že se mu herně ve většině dosavadních utkání dařilo, k čemuž přidal již zmíněnou první výhru sezony, díky které má nyní v tabulce jen o bod méně než Budějovice. Navíc jsou téměř všichni hráči kádru zdravotně v pořádku. „Musíme ukázat nadstandard kvality a jestli chceme uspět, musíme vstřelit branku. A přál bych si, abychom už taky někdy dali víc než jednu,“ přeje si Hejkal.