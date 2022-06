Slávistický talent jde za Vaclíkem. Alijagič přestoupil do Olympiakosu

Alijagič se na angažmá v dresu vítěze posledních tří sezon řecké ligy hodně těší a věří, že se navzdory mladému věku prosadí do sestavy. „Vím, že Olympiakos je největší klub v Řecku. Působilo zde mnoho skvělých hráčů jako Christian Karembeu, Yaya Touré nebo Rivaldo, nyní tu hraje Valbuena nebo Tomáš Vaclík, kterého znám z Česka. Nemohu se dočkat, až ho uvidím,“ uvedl Alijagič pro klubovou televizi.

„Také vím, že Olympiakos má 47 titulů, a věřím, že v nacházející sezoně uděláme ten 48. Mým cílem v klubu je dávat góly a ukázat fanouškům a trenérovi, co umím. Věřím, že vyhrajeme titul a dostaneme se do skupiny Ligy mistrů. Myslím, že to je sen každého tady v klubu,“ doplnil.

Alijagič si v české lize dosud připsal jen pět startů během jarního hostování v Liberci, za Slavii v nejvyšší soutěži nenastoupil. Během podzimu byl z Edenu zapůjčen do druholigové Vlašimi a s 11 brankami držel v zimní pauze pozici nejlepšího střelce soutěže.

Talentovaný útočník má bosenské kořeny, coby rodák z Prahy se ale rozhodl reprezentovat Česko. Před osmi dny debutoval při výhře 7:0 nad Andorrou v zápase evropské kvalifikace za národní tým do 21 let.

„Denis vyjádřil velké přání odejít do ciziny. Vzhledem k tomu, že přišla velmi zajímavá nabídka a hráč neměl hlavu nastavenou na to, aby se popral o pozici ve Slavii, rozhodli jsme se ho uvolnit. Součástí transferu je i vyšší procentuální podíl na případném dalším Alijagičově přestupu,“ uvedl pro slávistický web sportovní ředitel klubu Jiří Bílek.