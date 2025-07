Deli v áčku? To by byl zážitek. Trpišovský chválil i mladíka: Udělal brutální pokrok

Chvíli jenom přemýšlel: „Zaskočil jste mě.“

„Upřímně a ze srdce si to představit neumím,“ rozpovídal se vzápětí. „Fotbal ale přináší různé věci, a když slyším, jaké tady na nás šéf háže cíle, může se stát cokoli,“ rýpl si s úsměvem do vedle sedícího Jaroslava Tvrdíka.

Ta otázka ovšem mířila jinam.

Nedávné spekulace zahraničních médií totiž slávistického kouče spojovaly s arabským klubem Al Džazíra. Zájem potvrdil v pořadu bývalého fotbalisty Pavla Horvátha v Českém rozhlase také trenérův agent Jiří Müller.

„Já na to v nadsázce reagoval tak, že bych v téhle destinaci nevydržel ani dva tréninky,“ navázal Trpišovský. „Pavel Řehák, který působil v Saúdské Arábii, mi vyprávěl, že bych musel ubrat tak devadesát osm procent z toho, co normálně vyžaduju. Jinak by mi do druhého dne zmizely všechny tréninkové pomůcky.“

Zájem o Trpišovského je v zahraničí dlouhodobý. Kromě arabských zemí se v minulosti ozvaly třeba anglické kluby Nottingham Forest a Brighton.

„Představit si to neumím. S klubem jsem momentálně tak moc spjatý i emočně, což pro mě v některých fázích asi není úplně dobře. Hodně věcí prožívám víc, než kdybych byl v uvozovkách jen někde v angažmá. Slavia je pro mě vysoká škola. Příběhy, které tady s jednotlivými hráči a lidmi kolem prožívám, jsou víc než fotbal,“ pokračoval.

V pátek se Trpišovský, který je ve Slavii od prosince 2017, před novináři a dalšími hosty vrátil také k uplynulé sezoně. Mluvil o návratu Simona Deliho, rébusu na levém okraji sestavy i nečekané hvězdičce z rakouského soustředění.

O rozvoji klubu: „Sám jsem zažil, že v některých týmech předběhne sportovní vývoj všechno ostatní. Ale Slavia teď roste po všech stránkách, je silná jako klub, lidem, kteří se na tom podílejí a denně pracují, za to chci mockrát poděkovat. Nám i hráčům vytvářejí skvělý servis, my cítíme i vůči nim zodpovědnost, abychom teď splnili cíle.“

O současném kádru: „Jsem šťastný za hráče, kteří přišli. Někteří budou posilami hned, další se budou postupně zlepšovat a já věřím, že se vyprofilují v opory. Původně jsme už žádné další doplňování v hlavě neměli. Spíš potřebujeme kádr zúžit a co nejdřív najít uplatnění hráčům, kteří v něm nebudou, zranění Dominika Javorčeka, které nás hodně zasáhlo, však situaci mění.“

O plánech, jak Javorčeka nahradit: „Zaprvé doufám, že se Dominik vrátí podobně rychle jako loni Tomáš Vlček. Momentálně si vyhodnocujeme, koho na jeho pozici můžeme posunout. Zkušenosti s postem na levém kraji má z mládežnických reprezentací například Michal Sadílek, zaskočit tam může také Oscar Dorley, ale nejsou to varianty, které bychom vnímali jako dlouhodobé.“

O výkonech liberijského mladíka Emmanuela Fullyho v přípravě: „Kdo ho sledoval, potvrdí, že jde možná o největší překvapení celého soustředění. Soutěžní zápasy jsou něco jiného, ale je to kluk, který na nás udělal dojem. Na jaře hrál za béčko a vzestup v některých situacích je u něj až brutální. Pohráváme sis myšlenkou, že místo Dominika posuneme k Ondrovi Zmrzlému právě jeho. Samozřejmě za předpokladu, že odejde Malick Diouf.“

O případné posile na levý kraj, kterou Jaroslav Tvrdík nevyloučil: „Může k tomu dojít, určitě ale nijak nepanikaříme. Vidíme u Sanyanga nebo Hašioky, že příchody nových hráčů, kteří si musí zvyknout na intenzitu hry a další nároky, nejsou jednoduché. Pokud přivedeme hráče, který neprošel Slavií, pravděpodobně se nestane okamžitou posilou a nemůžeme s ním počítat od začátku.“

O návratu Simona Deliho: „Jsem rád, že ho po dlouhé době zase vidím. Je legendou klubu, hodně nám pomohl se sportovním přerodem a byl u zlomových momentů, na které rád vzpomínám. Mám s ním blízký vztah, vždycky patřil k tichým lídrům, který za to uměl vzít, když bylo potřeba. Jestli právě on může v béčku přispět k rozvoji mladých hráčů a předat jim to, na co v áčku apelujeme, je to skvělá zpráva. Charakterově i sportovně je to příkladný hráč.“

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský se Simonem Delim.

O možnosti, že by si Deli ještě zahrál za áčko: „Nechci předbíhat, fotbal je nevyzpytatelný a stát se může spoustu věcí. Třeba v minulé sezoně nám v jeden moment ze šesti stoperů zbyli dva, na Dukle tam zaskakoval Oscar. Uvidíme, jaká bude Simonova výkonnost, na zápasy béčka pravidelně jezdíme, máme data, podrobné informace. Kdyby to dopadlo, určitě by to byl pro všechny zážitek.“