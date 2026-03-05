Další premiéra v derby. Odřídí ho sudí Volek, který posledně pískal Spartu v Plzni

Šestatřicetiletého sudího čeká v českém prostředí nejtěžší zkouška kariéry. V tradičně vyhroceném utkání mezi oběma rivaly hájí vedoucí Slavia sedmibodový náskok na druhou Spartu, pro kterou je to šest kol do konce základní části možná poslední šance, jak se dotáhnout.
Půjde tradičně o hodně.
Na čarách doplní Volka asistenti Jan Paták a Petr Antoníček, čtvrtým rozhodčím bude Dalibor Černý a k videu zasednou Marek Radina s Lukášem Machačem.
Delegace na zápasy 25. kola @chanceliga 👇#rozhodci #chanceliga pic.twitter.com/iHAjduJsTK— ROZHODČÍ FOTBALU (@FacrRozhodci) March 4, 2026
Volek v aktuální sezoně pískal devatenáct utkání jako hlavní, což je třetí nejvyšší počet mezi sudími. V lize během čtyř sezon řídil 41 zápasů.
Minulý víkend měl na starost nedělní souboj olomoucké Sigmy s Bohemians (1:0), o týden dřív zvládl bezgólovou remízu Sparty v Plzni. Po konzultaci s videorozhodčími nařídil penaltu za ruku Mercada, následný kop neproměnil útočník Vydra.
V současné sezoně měl Volek na starost Spartu ještě při jejím vítězství 1:0 v Olomouci a domácí remíze 2:2 s Teplicemi. Tam si sparťané stěžovali na příliš krátké nastavení, když rozhodčí natáhli hru o sedm minut, přestože se od hostujícího vyrovnání nehrálo jedenáct.
Slavii pískal Volek třikrát a pokaždé v Edenu – byl u výher 3:1 nad Pardubicemi, 3:1 nad Karvinou a 3:0 nad Slováckem.
Průměrně rozdá 4,3 žluté karty na zápas, u červených je číslo na 0,3 a penaltu nařídí průměrně každé páté utkání.
Poslední derby na podzim, které na Letné skončilo 1:1, dostal opět premiérově na starost Jan Všetečka. Toho trenéři obou celků chválili, on sám však přiznal, že mohl vyloučit záložníka Vydru, což posléze zopakovala i komise rozhodčích. Slavia si následně stěžovala, že chyboval Karel Rouček na VARu.