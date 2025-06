„V rámci posil jsme spokojeni s hráči, co přišli, a nejsme s těmi, co nepřišli. V kontextu odchodů si uvědomujeme, že potřebujeme nejen doplnit, ale i posílit,“ přemýšlí trenér, kolik fotbalistů vlastně bude potřebovat pro souběh tří soutěží, včetně jednoho z evropských pohárů.

Jeho „tažní koně“, stoper Jakub Pokorný a záložník Filip Zorvan, se loučí a jejich znovupodepsání je krajně nepravděpodobné. Osud Jana Klimenta a jeho přestupu do pražské Slavie je také nedořešený, a tak Janotka musí v apelech přidat.

„Je to s ním padesát na padesát, zda zůstane, nebo odejde. Ze zdravotního pohledu Kliment absolvoval kontrolu na začátku měsíce, kost se hojí, srůst vypadá dobře. Rekonvalescence je individuální, ale na začátku září by se mohl vrátit,“ odhaduje Janotka. Zda to však bude v Olomouci, nebo v Praze, kluby stále nekomentují.

Při jeho zranění, konci Lukáše Juliše, zranění Yunusy Muritaly a neortodoxnímu zařazení Matěje Mikulenky na hrotu ofenzivy Sigmy zeje díra, kterou nemá trenér jak zaplnit. Námluvy s ostravským forvardem Jiřím Klímou však též uhasly.

„Klíma teď pro nás není téma. Měli jsme možnost ho v zimě získat, ale neudělali jsme to. Rozhodli jsme se pro vlastní hráče,“ objasňuje vývoj.

Naopak po pardubickém ofenzivním záložníkovi Vojtěchu Sychrovi, teplickém špílmachrovi Danielu Trubačovi či Dominiku Janoškovi Janotka pokukuje. Zda jsou však v možnostech klubu, není tak úplně jasné.

„Kohoutek musí nejdříve otevřít UEFA a oni jej ještě neotevřeli. Peníze přijdou v říjnu nebo listopadu, zatím tedy létají vzduchem. Pokud je klub stabilizovaný, ale nemá na rozdávání, tak pracujeme s tím, co máme. Nemůžeme si ukazovat, na koho chceme, nikdo nepřišel se sto miliony a tu máš na posily, hrej si. Snažíme se ale v rámci našich možností dělat maximum,“ říká kouč.

Ten by očividně nejraději oblékl Zorvana zpět do modrobílé, vysněné zahraniční angažmá mu však přeje.

„Sedí dole v kabině v civilu, ale ať si nemyslí, že ho okamžitě nepřevleču. Jde s námi trénovat! “ vytasil hned na tiskové konferenci před startem přípravy svoji oblíbenou kartu – přísnou přípravu – byť technicky už Zorvana v moci nemá.

„Uvidíme, netěším se na to, ale je to něco, co mi může v sezoně hodně pomoct. Ono nám to nikomu neublíží. Můžu toho naběhat hodně. Je mi třicet, ale cítím se v nejlepší formě v životě, takže si myslím, že s tím nemám problém,“ očekává velké dávky třeba nový stoper Tomáš Huk.

Janotkovi před startem přípravy budou vrtat hlavou brankáři. K dvojici mladých gólmanů si totiž nechal přivést zkušeného třicetiletého Matúše Hrušku, z hostování v Baníku Ostrava se vrací Jan Trefil a rovněž se z B týmu do přípravy zapojuje Tomáš Digaňa.

„Počítáme s hostováním, dnes máme první trénink, teprve si je nakoukáme. Budeme hledat to nejlepší řešení pro první a třetí ligu. Někteří už nechtějí chytat MSFL, bylo by to pro ně málo,“ ví trenér Sigmy, že další změny budou nutné.