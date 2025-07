Vybavíte si vaše první derby?

Prohráli jsme doma 0:4. Začínal jsem na lavičce. Zlín hrál fakt dobře. Traore řádil uprostřed hřiště. Měli kvalitního trenéra pana Bílka, kvalitní tým, dařilo se jim. Pro Slovácko to bylo nejhorší derby. To bylo ještě za trenéra Korduly. Pak přišel trenér Svědík a pomalu se to začalo zvedat, až to vyvrcholilo v evropských pohárech.

Pro vás to bude třinácté derby. Nezevšednělo vám?

Ani nevím, že jsem jich tolik odehrál. Těším se. Každý ligový zápas je speciální a derby více, i když to na mně možná zvenčí není tak vidět. Jsem flegmatik, ale atmosféra mě stejně pohltí. V týdnu se to řeší a kluci, kteří jsou v klubu déle nebo pochází z regionu, to dávají najevo více. Derby je cítit na tréninku od začátku týdne.

Kdo ve zlínské kabině ho nejvíce prožívá?

Místní kluci, Pozny (kapitán Tomáš Poznar). Říkal mi, že fanoušci Slovácka na mě budou asi pískat, ale je blbé, že asi i zlínští. (úsměv)

Máte obavy z jejich reakcí, když vás uvidí v dresu nenáviděného soka?

Zlínští snad nebudou nic namítat, možná něco málo zazní od slováckých. Ale nebude to nic hrozného, jako když přestupuje někdo ze Sparty do Slavie nebo naopak. Věřím, že lidi chápou, proč jsem loni odcházel ze Slovácka a proč jsem šel do Zlína. Po roce v Pardubicích jsem se chtěl vrátit domů k rodině a pokračovat v první lize, což splňoval právě Zlín. Kvůli tomu jsem odmítl i Zbrojovku Brno a trenéra Svědíka. Navíc se mi nechtělo každý den dojíždět do Brna.

Upřednostnil jste sportovní hledisko před financemi? Říká se, že Zbrojovka dokáže přeplatit i prvoligové kluby.

Nakonec ani ne. Nedostal jsem od Zbrojovky tak dobrou nabídku, jakou bych i očekával podle toho, co jsem slyšel. Cítil jsem, že mě vedení tolik nechtělo. Zlín mi nabídl lepší podmínky.

Zpátky k derby. Jak jste vnímal Zlín jako soupeře?

Nikdy jsem to nehrotil. Nepamatuji, že bych v derby dostal žlutou kartu. Nevidím rudě, když přijde derby. Ale vím, že pro lidi v klubu a fanoušky to není obyčejný zápas. Někteří kluci do toho vletí více a utkání ještě více vyhecují.

Bydlíte v Hradišti. Bývalí spoluhráči vás už hecovali?

Ve městě se vídáme. Maséři a fyzioterapeuti mě pozvali na pivo. Asi mě chtějí rozhodit. (úsměv) Odmítl jsem.

Těšíte se, že se potkáte opět s Milanem Petrželou, který se nečekaně vrátil do Slovácka?

Počítám, že se na hřišti potkáme. Docela se na to těším. Pořád na ligu má. Po letní přípravě nastoupil v základu. Rychlost neztratil. Stejně jako já se chtěl vrátit domů za rodinou. Když dostal nabídku od Slovácka, bylo logické, že tam skončí. Ještě má klubu co dát.

Kolik budete potřebovat lístků?

Zatím nevím, kolik jich dostanu. Mám dvě permice, které dám manželce se synem, mladší ještě nepotřebuje. Mamka s tátou si je raději koupili. Ze Senice přijede tchyně s kamarádkami. Pokud něco zbude v kabině, dám lístky jim.

Komu bude přát starší syn?

Netuším, hraje za Slovácko. Ani jsem se neptal, komu bude fandit.

Nedělní zápas Slovácka proti Sigmě jste viděl, nebo jste byli na blízkém koupališti?

Plánoval jsem to, ale nakonec jsme zůstali. Nechtělo se nám od vody. Utkání jsme sledovali se starším synem na telefonu a mezitím jsme si odskakovali do bazénu. Vedro jsem klukům nezáviděl.

Slovácko hraje pod novým trenérem Kameníkem z hlubšího bloku, ze kterého chodí do brejků. Bude to o trpělivosti?

Také Teplice hrály první poločas v bloku. Nevím, co se stalo, že to otevřely, když vedly. Počítám, že to bude opatrnější a budeme dobývat. Uvidíme, jestli nebude fotbal trpět. V derby to bývá občas nakopávaná, rozdrobené fauly. Snad se zápas bude divákům líbit.

Jan Kalabiška (v bílém) ze Slovácka uniká obraně Mladé Boleslavi.

Nakoplo vás, jak jste dokázali otočit úvodní duel v Teplicích, kde Zlín vyhrál po 22 letech?

Po té hrůze, co jsme předvedli v prvním poločase, mě překvapilo, jak jsme to zvládli. Pomohla nám dvě střídání a změna stylu. Začali jsme více napadat, nenechali je rozehrávat. Noví kluci to rozhýbali.

Jste favoritem?

Nevím, jak to berou sázkovky, ale po výhře si více věříme. Víme, že Slovácko podlehlo, i když nehrálo špatně. Měli smůlu. Máme za sebou vítězný zápas, hrajeme doma, asi roli mírného favorita bereme.

Zazářil střídající útočník Kanu, který se na otočce podílel gólem a dvěma asistencemi. Může takové výkony pravidelně opakovat, nebo to byl spíše výstřelek?

Potenciál má, může na to navázat. Je rychlý, silný, kličky jeden na jednoho má celkem dobré. Musí zapracovat na zakončení, i když v Teplicích udělal všechno krásně. Jak obstřelil brankáře, to bylo hodně dobré. Na trénincích ještě netrefuje z voleje centry, ale může z něj být hodně dobrý útočník.

A jak na vás zapůsobil druhý hrdina zápasu Michal Cupák, který při své ligové premiéře dal gól a na další nahrál?

Připojil se den před soustředěním. Měl jsem zpočátku virózu, tak jsem ho ani pořádně neviděl. Každopádně skvělý debut. Netušil jsem, co od něj čekat, ale trenér věděl, koho přivádí, co v něm je. Má výbornou fyzičku, dokáže všechno oběhat, má pak sílu na dobré zakončení. Nedoběhne do vápna v polosmrti. Vypadal i dobře fotbalově. Myslím, že se v lize neztratí.

Jak jste se sžil s novým prostředím?

Ve Zlíně zase tolik času nejsem. Většinou hned po tréninku jedu zpátky do Hradiště, pokud nemáme dvě fáze. Ale jinak se mi tady líbí. Hlavně je v kabině dobrá parta. Na stadionu trávím nejvíce času a jsem tady spokojený.

Věřil jste, že si po loňské těžké zlomenině nohy ještě prodloužíte prvoligovou kariéru?

Ani jsem to pořádně nečekal, když jsem loni končil ve Slovácku. Ozvaly se Pardubice, které kontaktoval můj manažer. Stejné to bylo ve Zlíně. Zbrojovka se nám moc nezdála podmínkami. Po zranění jsem nevěděl, jestli budu dál hrát fotbal. Ale věřil jsem, měl jsem dobře nastavenou hlavu, že se vrátím a že to bude v pohodě. Lékaři mi říkali, že operace nebyla snadná, ale že se povedla. Akorát musíme kontrolovat šrouby v noze. Dokud budu hrát profesionálně, necháme je tam a až skončím, vytáhnou se. Bylo to moje nejtěžší zranění. Předtím to byly maximálně natažené vazy, chyběl jsem nejvíce měsíc, dva.

Ve Zlíně máte ofenzivnější úkoly než ve Slovácku, kde vás trenér Svědík primárně využíval na levém kraji obrany. Vyhovuje vám to?

Je mi to celkem jedno. V obraně se dá někdy trošku odpočinout, i když trenér Svědík chtěl po mně, abych skoro pokaždé vybíhal dopředu. V záloze je to náročnější, běháte pořád nahoru, dolů a ve větší intenzitě než na beku. Vždycky jsem chtěl více útočit, takže záloha mi sedí asi více.

Jak vnímáte predikce, které vás odsuzují k boji o záchranu?

Jsme nováčci, je to logické. Nemáme kádr jako Hradec, Jablonec, ale vždycky se to dá překonat týmovým duchem. Máme dobrou partu, věřím, že se předpovědím postavíme. Pokud bychom vyhráli v sobotu, dobře bychom se nastartovali. Začátek je hodně důležitý, abychom se odlepili od spodku. S více body v zádech přichází i herní pohoda.