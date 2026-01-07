Chance Liga 2025/2026

Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Autor:
  10:47
Byť někdejší fotbalový záložník Davor Kukec žije s českou manželkou v rakouském Linci, pořád má v srdci Baník. Ostatně do Ostravy se každý rok vrací. „Jezdíme sem na Vánoce za rodiči manželky,“ řekl devětatřicetiletý rodák z chorvatského Záhřebu. „A letos se mi splnilo i přání, že jsem si znovu zahrál za Baník.“
Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč.

Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Štěpán Vachoušek z Teplic (vlevo) a Davor Kukec z Ostravy v ligovém utkání
Ostravský záložník Davor Kukec (uprostřed) se snaží prosadit proti brněnské...
Ostravští fotbalisté slaví trefu proti Dukle, autor gólu Davor Kukec je druhý...
Ostravský fotbalista Davor Kukec na tréninku se žáky ákladní školy v Šoupalově...
7 fotografií

Za ten nastoupil 28. prosince v tradičním utkání veteránů proti Vítkovicím, přičemž gólem přispěl k výhře 5:2. „Byl jsem šťastný, že jsem znovu mohl hrát za Baník, zahrát si s bývalými hvězdami.“

Tento měsíc je to 14 let, co do Baníku přestoupil z Panioniosu Atény.

„Doporučil mě Václav Svěrkoš, s nímž jsem rok v Řecku hrál. Do Baníku jsem se pak dostal přes trenéra Vernera Ličku,“ připomněl. „Vzal mě, i když si pamatuji, že mi to na soustředění nešlo. Snad jsem dostal i nějakou červenou kartu. Tušil jsem, že v Baníku nezůstanu, ale zachránil mě poslední přípravný zápas, v němž jsem dal dvě branky.“

To bylo začátkem února na závěr pobytu v Turecku, kdy Ostravští remizovali s Ruchem Chorzów 2:2.

Davor Kukec v roce 2015 na tréninku se žáky základní školy v Šoupalově ulici v Ostravě-Porubě, kde má Baník mládežnickou základnu.

Davor Kukec se v roce 2012 raduje z vyrovnávacího gólu na 1:1 v utkání proti Slavii

„Baník byl pro mě vrcholem hráčské kariéry, v něm jsem předváděl to nejlepší, co umím,“ konstatoval Kukec, který za ostravský klub během pěti sezon odehrál 127 zápasů, v nichž dal 21 gólů. Po té hrál ještě v Teplicích a Příbrami a přes chorvatský Šibenik se dostal do ASKÖ Oedt u Lince, kde působil ve třetí a čtvrté lize, než v roce 2024 ukončil kariéru.

„Baník je moje srdcová záležitost, v něm jsem strávil většinu kariéry, cítil jsem se tady dobře i díky fanouškům, kteří umějí vytvořit na stadionu skvělou atmosféru. Pořád se sem rád vracím.“

Takže je to jeho druhý domov?

„Ne, první, vždyť mám odsud manželku,“ usmál se Kukec, který plánuje trenérskou kariéru. V Praze si udělal trenérskou licenci C a tento měsíc by měl zahájit studium licence B. „Pro studium v Česku jsem se rozhodl proto, že pořád ještě neumím německy tak jako česky.“

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Na zápasy Baníku se často nedostane, ale nechyběl ve Vídni, když Baník loni v létě v Konferenční lize postoupil přes tamější Austrii. „Byl jsem v kotli s fanoušky. Bylo to výborné,“ usmál se.

Jen ho mrzí, že se Baníku nevydařil ligový podzim.

„Vnímám to, ale nemohu k tomu nic moct říct, protože my jsme s Baníkem většinou také bojovali o záchranu,“ podotkl. „Baník přesto předváděl výborné výkony v evropských pohárech a pak mu bohužel odešli čtyři hlavní hráči. Bylo to podobné, jako když jsme my hráli jeden rok bez Svěrkoše, druhý bez Lukeše a třetí bez Baroše...“

Davor Kukec se s Baníkem dostal nejvýše na čtvrté místo během podzimu 2014, kdy mužstvo vedl Martin Svědík. Přes zimu byl Baník pátý, což bylo nejlepší umístění klubu od roku 2009.

„Jenže tehdejší majitelé ho vyhodili, což mě moc mrzelo,“ připomněl Kukec rozhodnutí bývalého šéfa Baníku Petra Šafarčíka, který na místo Martina Svědíka přivedl z druholigového Táborska Petra Frňku.

Ten u mužstva vydržel 14 utkání, v nichž Baník získal jen 11 bodů, načež se propadl na třináctou příčku.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

7. ledna 2026  10:57

Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč.

Byť někdejší fotbalový záložník Davor Kukec žije s českou manželkou v rakouském Linci, pořád má v srdci Baník. Ostatně do Ostravy se každý rok vrací. „Jezdíme sem na Vánoce za rodiči manželky,“ řekl...

7. ledna 2026  10:47

Zlín sází na lotyšského reprezentanta. A řeší: Kdy odejde opora Nombil?

Zahájení zimní přípravy fotbalistů FC Zlín.

Ve Zlíně patří ke klíčovým hráčům, ve středové dvojici s Kameruncem Didibou tvoří dynamickou středovou dvojici ligového nováčka. V pětadvaceti je navíc ghanský záložník Cletus Nombil v ideálním...

7. ledna 2026  9:22

Kámo, kde mám hodinky? Chelsea přebírá kouč s hořkou vzpomínkou na Prahu

Premium
Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Na první pohled to působí jako další riskantní krok. Liam Rosenior. Žádné sexy jméno, žádné výraznější zkušenosti, jedenačtyřicet let. Přesto je fotbalová Chelsea, aktuálně pátý tým anglické ligy,...

7. ledna 2026

Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Morgan Gibbs-White a jeho spoluhráči z Nottinghamu slaví druhý gól na hřišti...

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v anglické lize 1:2 s Nottinghamem a natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Český záložník přispěl k vedení domácích, když po jeho...

6. ledna 2026  23:02,  aktualizováno  23:15

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  6. 1. 22:21

Alžířané jsou ve čtvrtfinále Afrického poháru, uspělo i Pobřeží slonoviny

Bagdád Búnedžáh slaví výhru Alžírska.

V předposlední minutě prodloužení rozhodl střídající Adil Búlbina o postupu alžírských fotbalistů do čtvrtfinále mistrovství Afriky po vítězství 1:0 nad Kongem. Hladce postoupili obhájci titulu z...

6. ledna 2026  20:40

Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč

Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy.

Až po uši zakuklení Afričané vystupují z aut v tréninkovém areálu na Složišti. V jejich roztržitých výkřicích se mísí překvapení a frustrace z neoblomné zimy, která v České republice panuje. Řada z...

6. ledna 2026

Slavia na úvod přípravy prohrála s Basilejí. Premiérové góly oslavili Cham a Isife

Fotbalisté Slavie společně slaví gól proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na úvod zimního soustředění ve španělské Marbelle prohráli 3:4 s Basilejí. O poločase sice vedli 2:1, soupeř ale po změně stran výsledek otočil. Na straně Slavie se debutu...

6. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  16:54

Mladý talent Bayernu pobouřil fanoušky. Klubem mých snů je Real Madrid, prohlásil

Lennart Karl z Bayernu Mnichov slaví gól v Lize mistrů proti Sportingu Lisabon.

O tom, jak snadno a často nechtěně si proti sobě můžete poštvat vlastní fanoušky, by mohl čerstvě vyprávět teprve sedmnáctiletý německý fotbalista Lennart Karl. Mladý talent Bayernu Mnichov totiž na...

6. ledna 2026  16:19

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

111 dní pauza. Ústí navrhuje: Ať se 2. liga rozšíří, majitelé platí za nic

Ústecký kouč Svatopluk Habanec.

Nejsou to dva roky prázdnin, ale i zimní přestávka dlouhá 111 dní připadá aktérům druhé ligy jako věčnost. Ústecký Viagem, štika českého fotbalu, agituje ústy majitele Přemysla Kubáně i trenéra...

6. ledna 2026

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

6. ledna 2026  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.