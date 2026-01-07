Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Za ten nastoupil 28. prosince v tradičním utkání veteránů proti Vítkovicím, přičemž gólem přispěl k výhře 5:2. „Byl jsem šťastný, že jsem znovu mohl hrát za Baník, zahrát si s bývalými hvězdami.“
Tento měsíc je to 14 let, co do Baníku přestoupil z Panioniosu Atény.
„Doporučil mě Václav Svěrkoš, s nímž jsem rok v Řecku hrál. Do Baníku jsem se pak dostal přes trenéra Vernera Ličku,“ připomněl. „Vzal mě, i když si pamatuji, že mi to na soustředění nešlo. Snad jsem dostal i nějakou červenou kartu. Tušil jsem, že v Baníku nezůstanu, ale zachránil mě poslední přípravný zápas, v němž jsem dal dvě branky.“
To bylo začátkem února na závěr pobytu v Turecku, kdy Ostravští remizovali s Ruchem Chorzów 2:2.
Davor Kukec v roce 2015 na tréninku se žáky základní školy v Šoupalově ulici v Ostravě-Porubě, kde má Baník mládežnickou základnu.
„Baník byl pro mě vrcholem hráčské kariéry, v něm jsem předváděl to nejlepší, co umím,“ konstatoval Kukec, který za ostravský klub během pěti sezon odehrál 127 zápasů, v nichž dal 21 gólů. Po té hrál ještě v Teplicích a Příbrami a přes chorvatský Šibenik se dostal do ASKÖ Oedt u Lince, kde působil ve třetí a čtvrté lize, než v roce 2024 ukončil kariéru.
„Baník je moje srdcová záležitost, v něm jsem strávil většinu kariéry, cítil jsem se tady dobře i díky fanouškům, kteří umějí vytvořit na stadionu skvělou atmosféru. Pořád se sem rád vracím.“
Takže je to jeho druhý domov?
„Ne, první, vždyť mám odsud manželku,“ usmál se Kukec, který plánuje trenérskou kariéru. V Praze si udělal trenérskou licenci C a tento měsíc by měl zahájit studium licence B. „Pro studium v Česku jsem se rozhodl proto, že pořád ještě neumím německy tak jako česky.“
Na zápasy Baníku se často nedostane, ale nechyběl ve Vídni, když Baník loni v létě v Konferenční lize postoupil přes tamější Austrii. „Byl jsem v kotli s fanoušky. Bylo to výborné,“ usmál se.
Jen ho mrzí, že se Baníku nevydařil ligový podzim.
„Vnímám to, ale nemohu k tomu nic moct říct, protože my jsme s Baníkem většinou také bojovali o záchranu,“ podotkl. „Baník přesto předváděl výborné výkony v evropských pohárech a pak mu bohužel odešli čtyři hlavní hráči. Bylo to podobné, jako když jsme my hráli jeden rok bez Svěrkoše, druhý bez Lukeše a třetí bez Baroše...“
Davor Kukec se s Baníkem dostal nejvýše na čtvrté místo během podzimu 2014, kdy mužstvo vedl Martin Svědík. Přes zimu byl Baník pátý, což bylo nejlepší umístění klubu od roku 2009.
„Jenže tehdejší majitelé ho vyhodili, což mě moc mrzelo,“ připomněl Kukec rozhodnutí bývalého šéfa Baníku Petra Šafarčíka, který na místo Martina Svědíka přivedl z druholigového Táborska Petra Frňku.
Ten u mužstva vydržel 14 utkání, v nichž Baník získal jen 11 bodů, načež se propadl na třináctou příčku.