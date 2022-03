Čekání na gól v české lize už bylo fakt dlouhé, oddechl si Ikaunieks

Jenže v severočeském klubu se vůbec neprosadil. V ročníku 2018/19 naskočil jen do 13 ligových utkání, z toho pouze dvakrát v základní sestavě, nedal ani gól, a začal putovat jen po hostováních. V přípravných obdobích pak trenéra Radu nikdy nepřesvědčil a působil v Rize, Zlíně, Mladé Boleslavi, přičemž ani v těchto dvou klubech se v české nejvyšší soutěži střelecky neprosadil, a naposledy byl doma v klubu FK Liepaja.

Letos v lednu se ale do Jablonce zase vrátil a při odchodech Doležala a Čvančary a zranění Nešpora konečně zakotvil v kádru pro jarní část. A v neděli v závěru zápasu proti Hradci Králové jako náhradník parádním gólem, kdy z voleje poslal míč z dálky přesným obloučkem do prázdné brány, zařídil týmu vyrovnání na 1:1.

„Viděl jsem, že po centru jde brankář ven z branky, tak jsem doufal, že se balon odrazí ke mně a pak že to dobře trefím,“ popsal 28letý Ikaunieks svou premiérovou ligovou trefu v dresu Jablonce. V nejvyšší české soutěži tak skóroval poprvé po téměř čtyřech letech - od 5. května 2018.

„To vím přesně, bylo to proti Liberci ještě v dresu Jihlavy,“ zavzpomínal. „Čekání na další gól v české lize už bylo fakt dlouhé, moc dlouhé. Ale ve Zlíně jsem byl půl roku a moc jsem nehrál. Byl jsem zraněný, stejně jako pak v Boleslavi. Jsem rád, že jsem zase v Jablonci, vím, že je tu dobrá parta a jak to tu funguje. Mám to tady rád a je radost chodit každý den na tréninky.“

Ikaunieks doufá, že gól proti Hradci by mu měl pomoct do sestavy, protože zatím je v Jablonci útočníkem číslo jedna Silný, zimní posila z Líšně. „Musím prostě dobře trénovat a bojovat o svou šanci, o každou minutu na hřišti. Uvidíme...,“ tvrdí Ikaunieks, jenž dosud na jaře naskočil jen do dvou ligových utkání s celkovou porcí 14 minut. Přesto na rozdíl od Silného už gól dal...

„Byl dlouho pryč, posledního půl roku tam moc nenastupoval a ani už prý s týmem netrénoval. Po hostování se k nám zase vrátil, ten herní výpadek na něm byl ze začátku vidět a zatím nedostával takový prostor. Proti Hradci nám ale Davis pomohl, dal gól a jsem rád, že tady je,“ uvedl trenér Petr Rada.