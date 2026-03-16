Zima si v zápase se Zlínem poranil kotník, Slavii bude chybět několik týdnů

Fotbalistům pražské Slavie bude několik týdnů chybět obránce David Zima, který si v sobotním ligovém utkání ve Zlíně poranil kotník. Úřadující mistr, který vede tabulku o deset bodů před Spartou, to uvedl na sociální síti X.
Stoper Slavie David Zima na tiskové konferenci před zápasem proti Atalantě Bergamo. | foto: SK Slavia Praha

Slávista Zima hlavičkuje míč před jabloneckým David Puškáčem.
David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.
David Zima ze Slavie se snaží hlavičkovat proti liberecké přesile.
David Zima ze Slavie (vlevo) padá po souboji s Abdallahem Gningem z Karviné.
Zima odstoupil ze zápasu ve Zlíně v 72. minutě poté, co špatně došlápl před brankou domácího týmu, když si hledal místo při rohovém kopu Slavie.

Po krátkém ošetření na trávníku přepustil své místo Igohu Ogbuovi. Slávisté sobotní zápas vyhráli 3:1.

Chaloupek? Práce všeho druhu! Ve Slavii je z něj nečekaný tahoun, připomíná Součka

V tomto ročníku odehrál Zima za Slavii 21 ligových zápasů a všech osm utkání v Lize mistrů. Pětadvacetiletý stoper nebude k dispozici ani české reprezentaci, kterou čeká play off kvalifikace o mistrovství světa.

V národním týmu dosud odehrál 24 utkání, naposledy nastoupil loni v březnu proti Gibraltaru.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Zima si v zápase se Zlínem poranil kotník, Slavii bude chybět několik týdnů

Stoper Slavie David Zima na tiskové konferenci před zápasem proti Atalantě...

16. března 2026  19:51

