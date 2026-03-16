Zima si v zápase se Zlínem poranil kotník, Slavii bude chybět několik týdnů

Zima odstoupil ze zápasu ve Zlíně v 72. minutě poté, co špatně došlápl před brankou domácího týmu, když si hledal místo při rohovém kopu Slavie.
Po krátkém ošetření na trávníku přepustil své místo Igohu Ogbuovi. Slávisté sobotní zápas vyhráli 3:1.
V tomto ročníku odehrál Zima za Slavii 21 ligových zápasů a všech osm utkání v Lize mistrů. Pětadvacetiletý stoper nebude k dispozici ani české reprezentaci, kterou čeká play off kvalifikace o mistrovství světa.
V národním týmu dosud odehrál 24 utkání, naposledy nastoupil loni v březnu proti Gibraltaru.