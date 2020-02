Ve Slavii se popasuju s nejlepšími, nebojí se mladý stoper Zima

I když zatím oficiálně přišel z Olomouce do mistrovské Slavie jen na hostování s opcí, podle informací MF DNES jde o formalitu kvůli účetní uzávěrce za hospodářský rok Sigmy, která má dostat za svůj klenot, jenž odehrál v lize dosud jen dva zápasy, až třicet milionů korun. A nadaný stoper smlouvu do roku 2024.

K novým spoluhráčům se připojil v Portugalsku na soustředění a stihl i první rozhovor.

Cestování teď máte dost, že?

Bylo to poměrně složité. Letěl jsem ze soustředění Sigmy z Antalye do Istanbulu, tam je velké letiště. Měl jsem hodinu a půl na přestup, naštěstí jsem to zvládnul tak tak, musím se pochválit. Přiletěl jsem do Prahy, v sobotu jsem letěl přes Brusel sem do Portugalska do Fara. To bylo jednodušší, protože Brusel znám a na letišti je to přehlednější.

Jaké máte první pocity ze Slavie?

Dojmy jsou pozitivní. Proběhlo první seznámení. Kluci jsou v pohodě, líbí se mi tady.

Výzvy jste se nezalekl. Co rozhodlo pro Slavii?

Okolností bylo několik. Kdybych je vyjmenovával, byli bychom tady dlouho. Samozřejmě že rozhodla ta výzva - popasovat se s nejlepšími hráči v České republice.

Nebyl jste v šoku, že vás Slavia tolik chce, ač máte na kontě jen dva ligové starty?

To je poměrně složitá otázka na zodpovězení. Moc jsem to nevnímal. Prostě byl zájem a já měl zase zájem nabídky využít, proto jsem tady.

Věříte si rovnou na základní sestavu?

Tohle bych nechal na trenérovi, ale o to místo bych se rád porval.

Slavia o vás uvažovala dlouho. Kdy poprvé jste se dozvěděl o jejím zájmu?

Před koncem podzimu. V té době jsem byl zraněný a poprvé mi bylo naznačeno, že Slavia má zájem.

Vaše první reakce?

Neutrální, protože jsem byl zraněný a můj první cíl byl dostat se co nejdřív do formy. V tu chvíli jsem to jakoby ještě házel stranou.

Je lepší hrát o titul s komfortním náskokem než pokračovat v desáté Olomouci?

Nerozhodovalo, že bych chtěl jít do Slavie kvůli tomu, na jakém je umístění. Jde o to, že tady jsou nejlepší hráči v České republice a mohu se s nimi popasovat. Na postavení v tabulce mi nezáleželo, záleží mi na kolektivu, konkurenci.

Jak vás slávisté přijali?

Dobře. Ale přijel jsem teprve v sobotu, ještě se s většinou pořádně neznám, spíš se znám s mladšími kluky ať z reprezentací nebo dorosteneckých zápasů. I na pokoji jsem teďka sám. Nevím, jestli je to pozitivní, nebo negativní.

Dobře se znáte ještě z Olomouce s brankářem Jakubem Markovičem. Radil jste se s ním?

Ne, ale jsme kamarádi.

V Olomouci jste byl v kabině bažant. Co tam říkali na váš odchod k mistrovi?

Omílali mi to kolem huby pořádně dlouhou dobu, jak se říká. Znáte to - klasická kabina. Většina tam jsou mladí, ročník 1993. Je jim dvacet šest, to nejsou zase takoví mazáci, i když mají už v lize něco odkrouceného. Klobouk dolů před nimi, co už dokázali. Byl jsem tam spokojený. Nemůžu nic říct. Kabina v Olomouci byla suprová.

A co vám pověděli na rozloučenou?

Víceméně nic - jen ať se mi daří a že se snad někdy v budoucnu zase potkáme.

A trenéři Slavie na přivítanou?

Seděl jsem s trenérem, ale co jsme si říkali, zůstane jen mezi námi, to nechci tady vytahovat.