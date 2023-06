Útočník Vaněček řekl Olomouci ne, ale chválí Mináře, trenéry i hráče

„S čistým svědomím můžu říct, že jednání byla naprosto férová a říkal jsem to od prvního momentu, co jsem přišel, že nikdo se mnou v českém fotbale nejednal tak na rovinu jako pan Minář. Když se mu něco nelíbilo, nebo líbilo, tak to dokázal říct a za to jsem mu vděčný. I po roce, kdy jsem byl zraněný, mi nabídl velmi slušné podmínky.“

„Klukům přeju do dalších sezon jen to nejlepší. Je tady velmi vysoká kvalita a v příštích sezonách můžou zabojovat o poháry, protože takto kvalitní mančaft jsem zažil málokde, jestli vůbec.“

„Bylo to možná poprvé v kariéře, kdy jsem si opravdu se všemi kluky perfektně rozuměl. Často to bývaly nejrůznější skupinky, tady to bylo úplně jiné, a i proto se mi neodchází úplně snadno. Našel jsem tu spoustu kamarádů. Město se mi také moc líbilo, rádi se tam budeme vracet.“

Jsou to krásná slova na to, jak trpké muselo pro dvaatřicetiletého útočníka angažmá na Hané být.

Hned po pár měsících v září 2021 se nadějně rozjeté angažmá pokazilo. Posila z Maďarska naskakuje v Mladé Boleslavi znovu jako žolík v 65. minutě. Za osm minut zvyšuje vedení na 3:1, leč za třicet vteřin už leží na trávníku. Vytáhlý bijec jako střídající hráč se v prvních šesti kolech blýskl dvěma góly a dvěma asistencemi, ale teď si těžce poranil koleno. Už konečná remíza 3:3 jako by ukazovala, jak bude Vaněček chybět. Poškozený není jen křížový vaz, nýbrž i meniskus. Do pořádku se dá až po více než ročním martyriu.

„Nejlepší vzpomínky budu mít na začátek. Chodil jsem sice do hry na dvacet minut, a přesto jsem měl bilanci i s pohárem 2+4. Herně jsem se cítil výborně. Bohužel přišlo zranění, ze kterého jsme se vyhrabával hodně dlouho. Rozhodně se nerozcházíme ve zlém, ale na Olomouc budu kvůli zdravotním problémům vzpomínat rozporuplně,“ přiznává.

„Od první chvíle, co jsem do Olomouce přišel, se mi tu líbilo, to samé i rodině. Bohužel fotbalová očekávání se nepodařilo naplnit. Chtěl jsem odehrát co nejvíc zápasů, střílet góly a pomoct atakovat poháry. Bohužel to trvalo jen šest zápasů. Z toho nejsem nadšený.“

Po zranění už šanci nedostával

Vaněček podle informací MF DNES patřil k nejlépe placeným sigmákům. Sportovní manažer Ladislav Minář mu po zranění nabídl snížené podmínky, bývalý útočník Teplic či skotských Hearts se rozhodl pro změnu. Možná i proto, že od trenéra Jílka po návratu nedostal moc šancí.

„Já jsem to nepřijal spíš proto, že jsem potřeboval změnit prostředí. Tady jsem jen rehabilitoval a vracel se. Také jsem necítil až takovou důvěru od trenérů. I když už jsem pak byl zdravý, tak jsem nedostával tolik prostoru. Dostat se na hřiště bylo hodně těžké,“ uznal. „To ale neznamená, že bych měl s trenéry problém. Jejich metody jsou na špičkové úrovni a fotbalu rozumí. Prošel jsem dost týmů a patří v Česku na top level. Potřebuji jít někam, kde budu mít čistou hlavu a dostanu možnost začít znovu.“

I když musel během náročné rehabilitace překonat myšlenky i na konec kariéry, teď se zase těší na novou výzvu. „Já se cítím na osmnáct,“ usměje se. „Když jsem ležel doma a koleno neposlouchalo, tak jsem přemýšlel i nad tím, že bych kariéru ukončil. Poté, co jsem během jara dal několik gólů za béčko ve druhé lize, tak jsem si ověřil, že to ještě pořád jde. Že jsem schopný ještě několik let na nejvyšší úrovni hrát.“