Komise rozhodčích má i po protestech důvěru. Trunda chce konzultanta ze zahraničí

  19:51
Komise rozhodčích má i po velkém počtu protestů ze strany ligových klubů nadále důvěru Fotbalové asociace ČR (FAČR). Po úterním zasedání výkonného výboru to prohlásil předseda asociace David Trunda. Při jednání s čelními funkcionáři UEFA nicméně požádal o přidělení osoby, se kterou by česká komise mohla spolupracovat a konzultovat rozvoj rozhodčích.
Plzeňský záložník Tomáš Ladra (vpravo) inkasuje žlutou kartu v utkání proti...

Plzeňský záložník Tomáš Ladra (vpravo) inkasuje žlutou kartu v utkání proti Liberci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Předseda UEFA Aleksander Čeferin v Praze.
5 fotografií

Zatím poslední protest proti výkonu rozhodčích podala Plzeň v nedělním utkání 7. ligového kola v Liberci. Viktoria si oficiálně stěžuje na sudí už podruhé v sezoně, poprvé tak učinila po domácím duelu 2. kola s Jabloncem. V sezoně už si stěžovaly i Pardubice, Bohemians 1905, Olomouc a Ostrava.

Plzeň protestuje proti sudímu: Rouček měl vylučovat. Ne, žlutá karta, řekla komise

Komise vedená Liborem Kovaříkem má přesto dál podporu vedení asociace, potvrdil Trunda. „Četnost protestů je velká, což nás jako asociaci určitě netěší,“ uvedl.

„Komise rozhodčích se po každém kole spornými situacemi zabývá a vyhodnocuje je. Bavíme se o tom, jestli jsou z naší strany správně vysvětlovány, jestli se třeba k tomu nepostavit jinak. Od toho jsme fotbalová asociace, aby se to nějakým způsobem řešilo,“ pravil předseda.

Šéf rozhodčích: Věřím, že protesty klubů jsou jen náhoda. Některé z nich nechápu

S Kovaříkem připravují strategii rozvoje rozhodčích na další období. Šéf komise v úterý prezentoval výkonnému výboru svoji koncepci. Asociace hledá pomoc i v zahraničí.

„Minulý týden jsem byl na UEFA na osobní schůzce s panem Čeferinem (prezident UEFA) a také s šéfem rozhodčích Robertem Rosettim. Požádal jsem je, že bychom měli velký zájem o spolupráci s osobou, kterou nám UEFA přidělí tak, abychom se od nich mohli učit,“ nastínil Trunda.

„V rámci partnerské konzultace bychom pak měli možnost její názory promítnout do celého českého rozhodcovství. Cílem také je, abychom nějakého našeho rozhodčího dostali do světových soutěží,“ řekl Trunda. Do deseti dnů by měl mít konkrétní plán spolupráce s UEFA pro rozvoj českých sudích.

Členem výkonného výboru je i plzeňský šéf Adolf Šádek, Kovařík se tak den poté setkal se zástupcem klubu, který v pondělí podal protest. „K reakci mezi nimi vůbec nedošlo, výkonný výbor tyto sporné okamžiky neřeší. Od toho je pondělní zasedání komise rozhodčích. Tam jsem přítomen. Dokonce jsem pozval i Pavla Nedvěda, protože si myslím, že propojování různých názorů je důležité,“ poznamenal Trunda.

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Komise rozhodčích má i po protestech důvěru. Trunda chce konzultanta ze zahraničí

