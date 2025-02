Jakmile dorazil David Střihavka s Pardubicemi na lednový kemp do Španělska, postavil se před mužstvo plné cizinců a klidným hlasem – v dokonalé angličtině – povídá: „Pánové, všichni víte, o co hrajete. Sám jsem spoustu soustředění zažil jako hráč a pamatuju, jak to hlavně uprostřed týdne chodí. Budete chtít upustit páru, zajdete na pivko. Chápu a zakazovat vám to nebudu a nechci. Ale přemýšlejte, že fotbalová kariéra je krátká a nebývá v ní prostor na omyly.“