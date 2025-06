„Je velmi důležité,“ zdůraznil kouč v rozhovoru pro klubový web. „Je to začátek, apeloval jsem na kluky, že to je první naše společná předsezonní příprava a že půjdeme tvrdě za výsledky a za náročností. Jsem rád, že se to ukázalo, byť tam samozřejmě zůstává spousta práce,“ dodal Střihavka.

Úvod přátelského klání označil za kostrbatý, ovšem bylo by vlastně divné, kdyby vypadal jinak.

„Měli jsme docela těžké nohy, jsme v tvrdé přípravě. Trénujeme hodně, v posilovně i na hřišti. Kluci říkali, že to cítili. Bylo to vidět, první zápas po delší době... Hřiště navíc bylo suché, pomalé. Sžívali jsme se s tím, kombinace vázla. A dostali jsme branku,“ připomněl trefu skalického Seitze na 0:1 ze 16. minuty střetnutí.

Zbytek mače se mu však zamlouval. Ještě před přestávkou srovnal Sychra, kterého nyní loví movitější týmy, a po ní Pardubice nasměroval k triumfu dvěma góly Nigerijec Tanko. Nejdřív proměnil penaltu, pak přidal branku ze hry.

„Od toho tam je, když je na hrotu,“ glosoval trenér Střihavka. „Chceme, aby na sebe hráči byli přísní a do koncovky se dostávali. Pro něj je klíčové, aby mu rostlo sebevědomí – a byly to krásné branky. Dostal se i do dalších zajímavých situací. Jen tak dál,“ chválil Střihavka častého „paliče“.

Podle něho ve zdařilé druhé půli Pardubicím o poznání lépe fungoval presink, což s sebou neslo vybojované balony.

„Tam to sneslo měřítko. Taky je fajn, že jsme v týmu měli i mladé hráče z naší akademie. Jsem rád, že se ukázali a obstáli,“ řekl kouč.

Jeho ansámbl se již v sobotu vypraví do Třemošnice, kde od 18 hodin vyzve druholigovou Jihlavu.

„Znovu rozložíme síly. Ale po Jihlavě už budeme ladit na ligový ročník,“ nastínil Střihavka.