Takovou marodku jsem nezažil. děsí se kouč Pardubic. A zrovna před Hradcem

Přesto má kouč David Střihavka trochu těžkou hlavu. Jeho tým po zimní pauze trápí poměrně početná marodka.

„Jsem z toho trochu mrzutý. Jako trenérovi se mi ještě nestalo, abych měl po zimní přípravě takovou marodku. Je toho celkem dost. V Hradci se s tím budeme muset poprat. Jsou tam i nějaká těžší zranění, ale naštěstí je většina těch lehčích a kluci by měli být za chvilku zpátky,“ věřil Střihavka.

Pardubice před jarem Příchody: Vojtěch Vorel (Sparta, host.), Ryan Mahuta (FC Haka, přes.), Jan Trédl (Slavia, přest.), Lukáš Fila (Ml. Boleslav, host.), Filip Šancl (Slavia, host.), Elmedin Rama (Slavia, host.), Abdullahi Tanko (Baník, přest.) Odchody: Viktor Budinský (Michalovce, host.), Dominik Mareš (Boleslav, přest.), Tomáš Polyák (Liberec, konec host.), James Bello (Plzeň, konec host.), Pavel Zifčák (Olomouc, konec host.), Tomáš Zlatohlávek (Baník, přest.), Denis Darmovzal (Chrudim, host.)

Konkrétní být pochopitelně nechtěl, nicméně jedno jméno padlo. Pardubice utrpěly citelnou ztrátu v obraně, hned v prvním utkání Tipsport ligy proti Teplicím (0:3) si vykloubil rameno jeden z předních hráčů základní sestavy Jason Noslin.

„Mrzí mě to, protože má velký potenciál být v základu celou sezonu. Zranění ho však brzdí, často se u něj opakují,“ povzdechl si Střihavka. Sportovní ředitel klubu Vít Zavřel potom připustil, že jeho absence může být počítána na měsíce a bude muset sehnat jiného beka.

Kdo se naopak do sestavy brzy vrátí, je Dominique Simon. Francouzský záložník stihl na podzim po příchodu do Pardubic jen sedm zápasů, zapsal ovšem gól i asistenci a ukázal, že bude tahounem.

„Dominique už se vrací do tréninkového procesu. Myslím, že je to otázka pár dní. Příští týden už by mohl být s týmem. Stejně tak čekáme na návrat Jana Kalabišky, který s námi absolvoval soustředění ve Španělsku. Místní podmínky mu prospěly, ale ještě to nějakou chvíli potrvá,“ nastínil Střihavka.

Od začátku si pochvaloval, že má před sebou jen krátkou zimní přípravu, teď by ji ovšem nejen kvůli marodům docela rád prodloužil.

„Vždycky jsem si na dlouhé přípravy stěžoval, ale teď bych si představoval ještě takové dva týdny navíc. Hlavně kvůli novým hráčům, aby byl čas je pořádně začlenit. Jinak jsem ale vcelku spokojený,“ uvažoval Střihavka.

Pardubický kouč David Střihavka.

Pardubice ve svém středu přivítaly celkem sedm nových lidí (viz box) včetně brankáře Vojtěcha Vorla z pražské Sparty. Ten hned zítra dostane možnost ukázat se v Hradci Králové.

„Pokud se nestane nic závratného, tak půjde do zápasu jako jednička. Pro Honzu Stejskala to ale nic neznamená, taktéž je připraven na svoji šanci. Jsem rád, že máme takhle silnou dvojici doplněnou o Adama Šimona z mládeže,“ přemítal Střihavka.